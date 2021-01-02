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Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры состоялось в Украине
Источник материала: ОНТ
В Украине Новый год начался с факельного шествия. Радикально настроенные киевляне вышли на улицы, чтобы таким образом отметить очередной день рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Напомним, Бандера, чей День рождения отмечали радикальные националисты, возглавлял украинскую повстанческую армию. В годы Великой Отечественной она активно сотрудничала с гитлеровцами. Сторонники Бандеры причастны к Волынской резне, во время которой были убиты до 100 тысяч поляков. Действовали бандеровцы и на белорусской земле. Рота 118 батальона, состоявшая из украинских националистов, сожгла деревню Хатынь.
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В Украине Новый год начался с факельного шествия. Радикально настроенные киевляне вышли на улицы, чтобы таким образом отметить очередной день рождения лидера...
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