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Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры состоялось в Украине

02.01.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры состоялось в Украине

В Украине Новый год начался с факельного шествия. Радикально настроенные киевляне вышли на улицы, чтобы таким образом отметить очередной день рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.


В лучших традициях – в темноте, с зажжёнными факелами, под барабанный бой – колонна прошла по центру города. Шествие назвали «Маршем чести, достоинства и свободы». В колонне, численность которой оценили в тысячу человек, были и те, кто выкрикивал националистические лозунги под бело-красно-белыми флагами белорусской оппозиции.

Напомним, Бандера, чей День рождения отмечали радикальные националисты, возглавлял украинскую повстанческую армию. В годы Великой Отечественной она активно сотрудничала с гитлеровцами. Сторонники Бандеры причастны к Волынской резне, во время которой были убиты до 100 тысяч поляков. Действовали бандеровцы и на белорусской земле. Рота 118 батальона, состоявшая из украинских националистов, сожгла деревню Хатынь.

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В Украине Новый год начался с факельного шествия. Радикально настроенные киевляне вышли на улицы, чтобы таким образом отметить очередной день рождения лидера...
 
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