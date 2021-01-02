ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экономика – приоритет для работы в 2021 году. Какой будет ставка рефинансирования и чего ждут от ВВП?

02.01.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Экономика – приоритет для работы в 2021 году. Какой будет ставка рефинансирования и чего ждут от ВВП?

Рекордно низкая ставка рефинансирования, бюджет на запланированном уровне и прирост ВВП – экономика в 2021 году в Беларуси остается приоритетным направлением.


Пока есть промежуточные итоги работы в этом году. Ставка рефинансирования, от которой зависят, в том числе и кредиты, сохранена на уровне 7,75 – это минимальный показатель за всю банковскую историю страны. Что касается бюджета, то в январь 2021-го Беларусь вошла с тратами больше ожидаемых. Связано это, в первую очередь, с расходами на пандемию – лекарствами, больничными, оплатой работы врачей. 

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси: «Консолидировали бюджет, где-то смотрели по дополнительным доходам, где-то по расходам и понимали, что порядка 1% ВВП мы выйдем в дефицит. Это приблизительно 2-2,5 миллиарда рублей. Многие думают, что дефицит, это как в жизни обычного человека, чего-то не хватает, например, чтобы дом построить. Но это же не так. Все наши действия по бюджету они законодательно согласованы. И  у нас, например, в последние несколько лет был профицит бюджета, и вот за этот счет, мы можем покрыть то, где сейчас не хватает».

О том, что экономика остается в приоритете, условиям ее роста будут уделять максимум внимания – заявил и Президент в последний день 2020-го, посещая РНПЦ в Боровлянах.  Есть еще один показатель, это уже расчеты экономистов, Беларусь по-прежнему  сохраняет отсутствие большой социальной дистанции между слоями населения. В цифрах: между 10% самых богатых домашних хозяйств и 10% самых бедных – разница составила 2,7 раза, что гораздо ниже аналогичной статистики любого соседнего с нами государства.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рекордно низкая ставка рефинансирования, бюджет на запланированном уровне и прирост ВВП – экономика в 2021 году в Беларуси остается приоритетным направлением. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика