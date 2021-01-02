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Экономика – приоритет для работы в 2021 году. Какой будет ставка рефинансирования и чего ждут от ВВП?
Источник материала: ОНТ
Рекордно низкая ставка рефинансирования, бюджет на запланированном уровне и прирост ВВП – экономика в 2021 году в Беларуси остается приоритетным направлением.
Пока есть промежуточные итоги работы в этом году. Ставка рефинансирования, от которой зависят, в том числе и кредиты, сохранена на уровне 7,75 – это минимальный показатель за всю банковскую историю страны. Что касается бюджета, то в январь 2021-го Беларусь вошла с тратами больше ожидаемых. Связано это, в первую очередь, с расходами на пандемию – лекарствами, больничными, оплатой работы врачей.
О том, что экономика остается в приоритете, условиям ее роста будут уделять максимум внимания – заявил и Президент в последний день 2020-го, посещая РНПЦ в Боровлянах. Есть еще один показатель, это уже расчеты экономистов, Беларусь по-прежнему сохраняет отсутствие большой социальной дистанции между слоями населения. В цифрах: между 10% самых богатых домашних хозяйств и 10% самых бедных – разница составила 2,7 раза, что гораздо ниже аналогичной статистики любого соседнего с нами государства.
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Экономика – приоритет для работы в 2021 году. Какой будет ставка рефинансирования и чего ждут от ВВП?
Рекордно низкая ставка рефинансирования, бюджет на запланированном уровне и прирост ВВП – экономика в 2021 году в Беларуси остается приоритетным направлением. ...
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