Экономика – приоритет для работы в 2021 году. Какой будет ставка рефинансирования и чего ждут от ВВП?

Источник материала: ОНТ

Рекордно низкая ставка рефинансирования, бюджет на запланированном уровне и прирост ВВП – экономика в 2021 году в Беларуси остается приоритетным направлением.





Пока есть промежуточные итоги работы в этом году. Ставка рефинансирования, от которой зависят, в том числе и кредиты, сохранена на уровне 7,75 – это минимальный показатель за всю банковскую историю страны. Что касается бюджета, то в январь 2021-го Беларусь вошла с тратами больше ожидаемых. Связано это, в первую очередь, с расходами на пандемию – лекарствами, больничными, оплатой работы врачей.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси: «Консолидировали бюджет, где-то смотрели по дополнительным доходам, где-то по расходам и понимали, что порядка 1% ВВП мы выйдем в дефицит. Это приблизительно 2-2,5 миллиарда рублей. Многие думают, что дефицит, это как в жизни обычного человека, чего-то не хватает, например, чтобы дом построить. Но это же не так. Все наши действия по бюджету они законодательно согласованы. И у нас, например, в последние несколько лет был профицит бюджета, и вот за этот счет, мы можем покрыть то, где сейчас не хватает».

О том, что экономика остается в приоритете, условиям ее роста будут уделять максимум внимания – заявил и Президент в последний день 2020-го, посещая РНПЦ в Боровлянах. Есть еще один показатель, это уже расчеты экономистов, Беларусь по-прежнему сохраняет отсутствие большой социальной дистанции между слоями населения. В цифрах: между 10% самых богатых домашних хозяйств и 10% самых бедных – разница составила 2,7 раза, что гораздо ниже аналогичной статистики любого соседнего с нами государства.

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