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Семейное развлекательное шоу «Мама, папа, я – новогодняя семья» прошло в центре Могилёва
Источник материала: ОНТ
«Мама, папа, я – новогодняя семья». Семейное развлекательное шоу собрало в центре Могилёва любителей конкурсов и хорошего настроения.
В финал праздничной программы вышли две команды. Могилевчане Костиковы и Прокопчик состязались в интеллектуальных, творческих и развлекательных испытаниях. Особую атмосферу празднику задал конкурс рисунка. Мамам с закрытыми глазами всего за минуту нужно было нарисовать своих домочадцев. Болели не только участники, но и зрители.
Новогодние песни, танцы. В перерывах между конкурсами участников воодушевляли артисты. А в творческом состязании победила дружба и хорошее настроение.
Подробности – в видеоинформации.
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«Мама, папа, я – новогодняя семья». Семейное развлекательное шоу собрало в центре Могилёва любителей конкурсов и хорошего настроения. В финал праздничной...
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