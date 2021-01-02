Семейное развлекательное шоу «Мама, папа, я – новогодняя семья» прошло в центре Могилёва

Источник материала: ОНТ

«Мама, папа, я – новогодняя семья». Семейное развлекательное шоу собрало в центре Могилёва любителей конкурсов и хорошего настроения.





В финал праздничной программы вышли две команды. Могилевчане Костиковы и Прокопчик состязались в интеллектуальных, творческих и развлекательных испытаниях. Особую атмосферу празднику задал конкурс рисунка. Мамам с закрытыми глазами всего за минуту нужно было нарисовать своих домочадцев. Болели не только участники, но и зрители.

Новогодние песни, танцы. В перерывах между конкурсами участников воодушевляли артисты. А в творческом состязании победила дружба и хорошее настроение.

Подробности – в видеоинформации.

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