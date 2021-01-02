Иран заявил о планах активизировать ядерную деятельность

Источник материала: ОНТ

Иран заявил о своих планах активизировать ядерную деятельность. Тегеран уведомил МАГАТЭ об обогащении урана до 20%, что противоречит условиям ядерной сделки.





Соглашение между США, Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Ираном было заключено в 2015 году. В условиях говорилось: уран будут обогащать на уровне не более 4%. Иран об этом «забыл» после того, как Дональд Трамп вывел из сделки США и ввёл против Ирана жесткие санкции.

Сейчас парламент страны принял закон, по которому обогащение урана повыситься сразу до 20%, если санкции не будут ослаблены. Новоизбранный президент США Джо Байден уже заявил о своём намерении вернуть штаты в ядерную сделку и отменить санкции, если Иран вернётся к соблюдению условий. Такие «игры» Ирана опасны и для Европы, которая вынуждена разрываться между интересами официального Тегерана и Вашингтона.

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