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Экипаж ГАИ в Минске помог водителю, которому стало плохо за рулем
Источник материала: ОНТ
Это история произошла под Новый год. Экипаж ГАИ в центре Минска помог водителю, которому стало плохо за рулем, остановив проезжающих мимо медиков.
Что конкретно происходило с мужчиной инспекторы не знали, поэтому решили не тянуть и сразу нашли машину скорой помощи. Медики отсмотрели водителя. Выяснилось, что у него подскочило давление. Мужчине на месте оказали всю необходимую помощь. За руль он сел лишь спустя несколько часов, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.
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Это история произошла под Новый год. Экипаж ГАИ в центре Минска помог водителю, которому стало плохо за рулем, остановив проезжающих мимо медиков. Что конкретно...
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