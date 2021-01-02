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«Зима в этом году ожидается достаточно мягкая». Климатолог рассказал о погоде на начало 2021 года

02.01.2021 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Быть зиме или не быть? Порадует ли нас январь и февраль морозом и зимними сугробами или повторим рекорд прошлой зимы с постоянным плюсом? Этот вопрос – один из самых обсуждаемых, рассказали в программе «Плюс-минус».

Что же думают по этому поводу ученые?    

«Зима в этом году ожидается достаточно мягкая». Климатолог рассказал о погоде на начало 2021 года

Сергей Лысенко, климатолог:
По расчетам компьютерных моделей и статистических методов долгосрочного прогнозирования погоды зима в этом году ожидается достаточно мягкая. Средняя температура января предположительно -1 и 7 градусов Цельсия, что выше климатической нормы почти на 3 градуса.  

Февраль близок к норме – со средней температурой -4 и 3 градуса Цельсия. Такой прохладный февраль последний раз наблюдался в 2012 году.  

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В Беларуси в последнее десятилетие наблюдается достаточно быстрый рост зимних температур, который особенно активизировался с 2011 года. Средняя зимняя температура за период с 1960-го по настоящее время возросла почти на 4 градуса Цельсия.  

«Зима в этом году ожидается достаточно мягкая». Климатолог рассказал о погоде на начало 2021 года

Суммарная продолжительность дней оттепели зимних увеличилась на 17 дней и в настоящее время составляет почти 33 дня, то есть это больше месяца продолжительной зимней оттепели.  

По расчетам климатических моделей, к середине текущего столетия ожидается дополнительный рост зимних температур еще на 1-2 градуса, при этом увеличится и количество зимних осадков на 10-15 мм.  

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«Зима в этом году ожидается достаточно мягкая». Климатолог рассказал о погоде на начало 2021 года

В настоящее время наиболее быстрыми темпами возрастает количество осадков в Витебской области, Гродненской, на северо-западе Минской области. Но при этом изменяется и характер выпадения осадков. Так, за период потепления количество дней с жидкими осадками увеличилось практически на четверть. То есть увеличилось количество дней с осадками в виде дождя и мокрого снега.  

Люди в материале: Ольга Войтенкова, Сергей Лысенко

 
 
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Быть зиме или не быть? Порадует ли нас январь и февраль морозом и зимними сугробами или повторим рекорд прошлой зимы с постоянным плюсом? Этот вопрос – один из...
 
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