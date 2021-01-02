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Умер известный белорусский нейрохирург Арнольд Смеянович

02.01.2021 20:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минздрава. Академик, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Беларуси, Арнольд Смеянович провел огромное количество операций на открытом мозге за свою многолетнюю практику. Министерство здравоохранения выражает глубокие соболезнования родным и близким академика.

Арнольд Смеянович родился 11 августа 1938 года в Брянске. Он знаменит тем, что разработал и внедрил микрохирургическую технологию тотального удаления неврином преддверноулиткового нерва и ряд новых методик лечения неврологических расстройств, связанных с этим заболеванием. Был автором методики комплексного хирургического восстановления функции верхней конечности при повреждениях плечевого сплетения, которая не имеет аналогов в мировой практике и включает в себя целый ряд новых реконструктивных хирургических вмешательств.

Смеянович оставил более 400 научных работ, в т. ч. 8 монографий, 29 изобретений и патентов. Под его руководством было защищено 19 кандидатских и 3 докторские диссертации.

Фото: Kramtp.info

 
 
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Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минздрава. Академик, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Беларуси, Арнольд Смеянович провел огромное...
 
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