«Этому маленькому дали по лицу, и он что-то погиб». Видео из Боровлян, где один парень убил другого в драке (видео)

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner попало видео, где, по словам автора, запечатлен момент после драки в Боровлянах, в результате которой 24-летний парень скончался в автомобиле скорой помощи. На видео парни и девушки собрались вокруг молодого человека, лежащего на земле, нервно обсуждают случившееся и пытаются делать массаж сердца, пока едет скорая. Оператор описывает происходящее с неуместным задором и в конце ролика поздравляет зрителей с Новым годом.

Нам неизвестно, является ли ролик подлинным, однако место, запечатленное на видео, визуально похоже на место происшествия с фотографий Следственного комитета.





Сегодня СК очень лаконично рассказал обстоятельства трагедии: ночью 2 января во время драки в агрогородке Лесной Минского района 18-летний парень нанес несколько ударов 24-летнему. Последний скончался в автомобиле скорой помощи. В отношении 18-летнего парня возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК РБ (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть).

Onliner задал несколько вопросов автору видео, однако ответил он далеко не на все, сославшись на усталость после двух бессонных ночей. По его мнению, погибший парень спровоцировал драку оскорблениями.

— Второй [18-летний] парень спокойно относился к оскорблениям, отпихивая [24-летнего]. Но затем получил от [24-летнего] удар в область лица. [18-летний] не выдержав, ударил в ответ. Ударил раза три, — рассказал в мессенджере человек, назвавший себя свидетелем драки. Он не объяснил, возле какого бара она случилась и знает ли он кого-то из ее участников.