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В первые сутки 2021 года на дорогах Беларуси погибло пять человек

02.01.2021 20:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В первые сутки 2021 года на дорогах Беларуси произошло 171 ДТП, в 12 из них есть пострадавшие. Пять человек погибло, в том числе двое несовершеннолетних, травмировано 17 человек, сообщила пресс-служба МВД.

В первые сутки 2021 года на дорогах Беларуси погибло пять человек

За управление в нетрезвом состоянии задержано 107 водителей. Выявлено 159 граждан, находившихся за рулем без прав.

Пешеходы стали нарушителями правил дорожного движения в 322 случаях. 96 человек находились на проезжей части в состоянии опьянения. Выявлено 159 пешеходов, не обозначенных в темное время суток световозвращающими элементами, отмечается в сообщении.

 
 
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В первые сутки 2021 года на дорогах Беларуси произошло 171 ДТП, в 12 из них есть пострадавшие.
 
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