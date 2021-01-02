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В Беларуси внесены изменения в правила проведения распродаж

02.01.2021 20:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси определены правила проведения распродаж и мероприятий, направленных на стимулирование продажи товаров и продукции общественного питания.

В Беларуси внесены изменения в правила проведения распродаж

Постановлением Совета министров № 774 вносятся изменения в правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания.

Проводить распродажи можно при выполнении совокупности нескольких условий. Так, товары уже должны предлагаться продавцом к продаже на обычных условиях в принадлежащих ему торговых объектах, объектах общепита, интернет-магазинах и др.

Стимулирование реализации товаров не должно быть запрещено законодательными актами. На такие товары не установлены фиксированные и предельные минимальные цены. Однако есть исключение: речь идет о пищевых продуктах со сроком годности менее 30 календарных дней, цена которых со скидкой не будет ниже предельных минимальных цен, установленных законодательством.

Информацию о размере скидок необходимо сообщать покупателям в процентном отношении к цене товаров, продукции общественного питания без учета скидок либо в абсолютном выражении в денежных единицах на ценниках, в меню.

Если скидка предоставляется при выполнении определенного условия, покупатели должны быть проинформированы об этом. При этом сведения о цене с учетом скидки, ее размере и условиях предоставления указываются шрифтом, который по размеру должен быть меньше того, что используется для указания цены без скидки.

Если распродажа проводится за счет снижения поставщиком установленных им цен, размер торговой надбавки в стоимостном выражении не должен быть выше ее размера, применяемого на эти товары на дату, которая предшествует дате начала таких мероприятий, в том же торговом объекте, объекте общепита, интернет-магазине и др.

Постановление было опубликовано 1 января и вступает в силу через три месяца, сообщает агентство «Минск-Новости».

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси определены правила проведения распродаж и мероприятий, направленных на стимулирование продажи товаров и продукции общественного питания.
 
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