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В Барановичах инспекторам ГАИ пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя
Источник материала: Навiны
Грузовой микроавтобус «Форд Транзит», которым управлял нетрезвый водитель, пришлось преследовать инспекторам ГАИ в Барановичах. Остановился лихача только после выстрелов по колесам.
Сообщение о пьяном водителе поступило в милицию примерно в половине пятого вечера 1 января.
Экипаж ГАИ быстро обнаружил нарушителя, однако тот не подчинился неоднократным требованиям об остановке и попытался скрыться, создавая при движении реальную угрозу жизни и здоровью граждан, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Уже на выезде из города инспекторы ГАИ несколько раз в качестве предупреждения выстрелили в воздух. Остановился же нарушитель только после прицельных выстрелов по колесам.
За рулем находился 39-летний минчанин. На медицинском освидетельствовании в парах выдыхаемого им воздуха обнаружилось 3,2 промилле алкоголя. 35-летний пассажир микроавтобуса, он же владелец транспортного средства, также был нетрезв.
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Грузовой микроавтобус «Форд Транзит», которым управлял нетрезвый водитель, пришлось преследовать инспекторам ГАИ в Барановичах. Остановился лихача только после...
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