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Американский нападающий покинул минское «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» объявило о расставании с американским нападающим Иваном Лодней.
Контракт с Иваном Лодней расторгнут в связи с отъездом хоккеиста в Северную Америку, где он намерен продолжить карьеру.
21-летний нападающий перешёл в стан «зубров» в июле 2020 года и в 27 матчах КХЛ набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-3».
Напомним, в Северной Америке американский форвард выступал в лигах OHL и AHL, в 2017 году был задрафтован клубом NHL «Миннесота».
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Минское «Динамо» объявило о расставании с американским нападающим Иваном Лодней.
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