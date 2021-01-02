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Американский нападающий покинул минское «Динамо»

02.01.2021 20:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о расставании с американским нападающим Иваном Лодней.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Контракт с Иваном Лодней расторгнут в связи с отъездом хоккеиста в Северную Америку, где он намерен продолжить карьеру.

21-летний нападающий перешёл в стан «зубров» в июле 2020 года и в 27 матчах КХЛ набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-3».

Напомним, в Северной Америке американский форвард выступал в лигах OHL и AHL, в 2017 году был задрафтован клубом NHL «Миннесота».

 
 
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Минское «Динамо» объявило о расставании с американским нападающим Иваном Лодней.
 
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