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Белорусы Санкт-Петербурга поддерживают протест уже 147-й день

02.01.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы Санкт-Петербурга поддерживают протест уже 147-й день

  • 2.01.2021, 20:39
Белорусы Санкт-Петербурга поддерживают протест уже 147-й день

Сегодня акция прошла в новой локации.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал видео акции солидарности белорусов Санкт-Петербурга. опубликовал видео акции солидарности белорусов Санкт-Петербурга.

Белорусская диаспора в этом российском городе поддерживает протесты в нашей стране уже 147 дней подряд. Сегодня акция прошла у Ломоносовского моста.

«Белорусы в 2020 году показали всему миру, что мы сильный и свободный народ и готовы бороться за свои права до победы!» — говорится в обращении белорусов.

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