Источник материала: Хартия'97

Норвежский партнер «Северного потока — 2» отказался от его сертификации 2 2.01.2021, 20:19

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Компания DNV GL испугалась санкций США.

Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2» из-за американских санкций. Инспекция газопровода обязательна на его датском участке, строительство которого запланировано на середину января 2021 года.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта»,— приводит РБК заявление компании.

DNV GL является партнером «Северного потока» и строящегося «Северного потока-2». Первый проект каждый год проходит сертификацию компанией с 2012 года. Проверка направлена на минимизацию рисков для жизни людей, имущества и окружающей среды.

Принятый в США новый оборонный бюджет предполагает расширение санкций против «Северного потока-2». Под ограничения попадут компании, которые способствуют «продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства» газопроводов, а также фирмы, предоставляющие услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

О планах DNV GL отказаться от сотрудничества с Nord Stream 2 AG стало известно в ноябре. Тогда в Датском энергетическом агентстве заявили, что компания может нанять любую третью сторону, которая предоставит сертификат, подтверждающий, что построенные объекты соответствуют действующему законодательству.

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