Источник материала: Хартия'97

«Кибер-партизаны» опубликовали личные данные сотрудников СК 4 2.01.2021, 20:07

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Также был выставлен ультиматум.

«Кибер-партизаны» опубликовали личные данные сотрудников Следственного комитета Беларуси.

«Ваше игнорирование наших требований открыть уголовные дела, расследующие убийства и насилие, совершенные силовиками в отношении мирных граждан, вынуждает нас обнародование личных данных ваших сотрудников <...>

В случае дальнейшего игнорирования нашего требования мы продолжим еженедельный слив личных данных следователей и начальников СК центрального аппарата и СК Минска с указанием телефонов, домашних адресов, идентификационных номеров, страничек в социальных сетях, ваши пароли и прочее. (У нас данные более чем 900 сотрудников) <...>

За каждое заведенное уголовное дело мы будем снижать количество сотрудников в сливах, а в обратном случае — повышать. Выбор за вами», — говорится в ультиматуме, которые был выставлен лукашенковским следователям.

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