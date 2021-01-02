ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сразу два громких ухода. Кто покинул БАТЭ?

02.01.2021 20:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два громких ухода из БАТЭ. Клуб покинули Егор Филипенко и Игорь Стасевич, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Последнего можно смело причислить к легендам борисовского клуба. В общей сложности он провел в желто-синей футболке больше 10 лет. Но особенно успешным получились последние шесть сезонов. За это время Стасевич трижды признавался лучшим футболистом Беларуси, четырежды – лучшим игроком чемпионата, шесть раз – лучшим полузащитником высшей лиги. За все годы в составе БАТЭ хавбек провел 413 матчей, забил 63 гола и отдал 140 результативных передач.

Сразу два громких ухода. Кто покинул БАТЭ?

В послужном списке Егора Филипенко 236 поединков за борисовский клуб, 13 точных ударов и 10 ассистов. Также он помог завоевать золото 2018 года.

Люди в материале: Егор Филипенко, Игорь Стасевич

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Два громких ухода из БАТЭ. Клуб покинули Егор Филипенко и Игорь Стасевич, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Последнего можно смело причислить к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дерек Винсент Кук-младший теперь будет играть за баскетбольный клуб «Цмоки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика