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Дерек Винсент Кук-младший теперь будет играть за баскетбольный клуб «Цмоки»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки» укрепляет свои ряды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Форвард успел поиграть в элитном дивизионе баскетбольной лиги Канады. Но последний сезон провел в составе итальянской дружины «Баджерсе». Средняя статистика игрока – 5,5 очков и шесть подборов за 21 игру.
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки» укрепляет свои ряды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К команде присоединился Дерек Винсент Кук-младший. Форвард...
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