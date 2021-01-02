ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дерек Винсент Кук-младший теперь будет играть за баскетбольный клуб «Цмоки»

02.01.2021 20:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки» укрепляет свои ряды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К команде присоединился Дерек Винсент Кук-младший.

Дерек Винсент Кук-младший теперь будет играть за баскетбольный клуб «Цмоки»

Форвард успел поиграть в элитном дивизионе баскетбольной лиги Канады. Но последний сезон провел в составе итальянской дружины «Баджерсе». Средняя статистика игрока – 5,5 очков и шесть подборов за 21 игру.

Куку 29 лет, его рост – 206 сантиметров.

Люди в материале: Дерек Винсент Кук-младший

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки» укрепляет свои ряды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К команде присоединился Дерек Винсент Кук-младший. Форвард...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы Санкт-Петербурга поддерживают протест уже 147-й день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика