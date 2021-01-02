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КХЛ выбрала лучшего защитника декабря. Им стал игрок минского «Динамо»

02.01.2021 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский хоккеист минского «Динамо» Степан Фальковский признан лучшим защитником КХЛ в декабре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ выбрала лучшего защитника декабря. Им стал игрок минского «Динамо»

Он вместе с «зубрами» одержал четыре победы в девяти матчах и набрал шесть результативных очков при показателе полезности +6.

Кроме того, взятие ворот в исполнении спортсмена в гостевом поединке против ЦСКА стало победным. 24-летний игрок исполнил восемь бросков по воротам, на его счету также 11 силовых приемов. Всего в регулярке на счету Фальковского семь баллов и показатель полезности +4.

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Новости Беларуси. Белорусский хоккеист минского «Динамо» Степан Фальковский признан лучшим защитником КХЛ в декабре, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он...
 
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