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КХЛ выбрала лучшего защитника декабря. Им стал игрок минского «Динамо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский хоккеист минского «Динамо» Степан Фальковский признан лучшим защитником КХЛ в декабре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Кроме того, взятие ворот в исполнении спортсмена в гостевом поединке против ЦСКА стало победным. 24-летний игрок исполнил восемь бросков по воротам, на его счету также 11 силовых приемов. Всего в регулярке на счету Фальковского семь баллов и показатель полезности +4.
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Новости Беларуси. Белорусский хоккеист минского «Динамо» Степан Фальковский признан лучшим защитником КХЛ в декабре, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он...
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