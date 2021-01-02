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Как принято проводить Сочельник и зачем колядовать накануне Рождества?

02.01.2021 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 4 января – Настасьин день. Считалось, что если облака идут против ветра – быть снегу, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Как принято проводить Сочельник и зачем колядовать накануне Рождества?

В целом же погода этого дня указывала на погоду октября. 

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6 января – Сочельник. Вечером всей семьей принято собираться за постным столом. До наших пор сохранялась традиция колядования в вечер накануне Рождества.  

Как принято проводить Сочельник и зачем колядовать накануне Рождества?

Считается, шумные яркие гуляния ряженых способны отпугнуть злых духов. Предки также верили, если в этот день попариться в жаркой бане – здоровья прибавится.  

Как принято проводить Сочельник и зачем колядовать накануне Рождества?

7 января – великий праздник – Рождество Христово. По приметам, нужно было надеть новую рубаху, иначе грозит неурожай.  

Как принято проводить Сочельник и зачем колядовать накануне Рождества?

Смотрели в этот день и на погоду: если иней – уродится хлеб, если небо звездное – горох. А если на дворе метель – пчелы будут роиться хорошо.  

Люди в материале: Ольга Войтенкова

 
 
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 4 января – Настасьин день. Считалось, что если облака идут против ветра – быть снегу,...
 
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