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СК отказал в ходатайстве об освобождении журналистки «Белсата» Екатерины Андреевой под личное поручительство

02.01.2021 21:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет отказал в ходатайстве об освобождении журналистки телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой (Бахваловой) под личное поручительство.

СК отказал в ходатайстве об освобождении журналистки «Белсата» Екатерины Андреевой под личное поручительство

С ходатайством обратились председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, главные редакторы газет «Новы час» Оксана Колб и «Народная воля» Иосиф Середич, а также журналист Валерий Калиновский.

В ответе, полученном заявителями из Фрунзенского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета, говорится, что ходатайства «не обоснованы и не подлежат удовлетворению, так как в ходе предварительного расследования собраны исчерпывающие доказательства, в достаточном объеме указывающие на совершение Бахваловой Е.А. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 УК Республики Беларусь».

Оснований для отмены меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется, ответил заявителям старший следователь, капитан юстиции И.В. Курилович.

Журналистки Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября в Минске во время работы по освещению протестной акции. Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Ранее Следственный комитет отказал в ходатайстве об изменении меры пресечения и в отношении Дарьи Чульцовой. Обе журналистки признаны политзаключенными.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет отказал в ходатайстве об освобождении журналистки телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой (Бахваловой) под личное поручительство.
 
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