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Белорус стал лучшим пловцом Европы. Он установил мировой рекорд

02.01.2021 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Илья Шиманович – лучший пловец Европы 2020 года. Таков итог специализированного опроса, который проводил авторитетный портал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус стал лучшим пловцом Европы. Он установил мировой рекорд

В минувшем сезоне белорус установил мировой рекорд на стометровке брассом на короткой воде. Отныне ориентир для остальных – 55,34 секунды.

Кроме того, Шиманович дважды улучшал континентальные достижения и побил более 10 рекордов страны.

Люди в материале: Илья Шиманович

 
 
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Новости Беларуси. Илья Шиманович – лучший пловец Европы 2020 года. Таков итог специализированного опроса, который проводил авторитетный портал, сообщили в...
 
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