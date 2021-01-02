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Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу ответил на слова омоновцев

02.01.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу ответил на слова омоновцев

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  • 2.01.2021, 21:15
  • 2,811
Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу ответил на слова омоновцев

Сергей Скиба подчеркивает, что белорусский протест — исключительно мирный.

Сергей Скиба, девятикратный чемпион мира по кикбоксингу, победитель чемпионатов Европы и других топовых турниров по кикбоксингу и тайскому боксу, поделился мнением о том, почему некоторые выбирают работу в ОМОНе. Расшифровку фрагмента его интервью публикует «Трибуна».

– Почему люди идут работать в ОМОН? Либо это ребята из деревень, которые отслужили в армии и им либо идти в силовые структуры, либо ехать к себе в деревню, где никакого нет будущего. Либо ребята, которые занимались спортом и больше ничего делать не умеют. В спорте будущего нет, потому что они там не совсем чемпионы. И надо куда-то устраиваться.

– Поэтому они себя чувствуют чемпионами на протестах.

– Да, конечно. Я это понимаю так.

– Может, они как-то тебе рассказывали или ты от кого-то слышал. Этот миф, который ходит среди белорусов, что им дают какие-то наркотики, перед тем как они идут разгонять массовые мероприятия.

– Я не знаю, что на них действует. Как идеология работу проводит. Мне говорят: «Сергей, мы обороняемся, в нас кидают камни, горящие бутылки. А мы делаем свою работу. Если бы не мы, то будут бить нас». Хотя я не видел никого, чтобы кто-то шел с камнями, с палками. Люди идут мирно на протесты. Максимум, что у него может быть – это бело-красно-белый флаг, – сказал Скиба в эфире «Маланка медиа».

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Сергей Скиба подчеркивает, что белорусский протест — исключительно мирный.
 
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