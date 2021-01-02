С 1 января повысили единый налог для репетиторов, ведущих свадеб, парикмахеров, строителей

Источник материала: Tut.by

С 1 января чиновники повысили единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц. К примеру, заметно сбор для репетиторов в Минске вырос с 36 до 40 рублей месяц, а для строителей — с 117 до 143 рублей. Новшества предусмотрены обновленной версией Налогового кодекса. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились ставки единого налога для ИП и иных физлиц.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

К примеру, единый налог за разработку веб-сайтов, настройку компьютеров и установку программного обеспечения в Минске подняли с 1 января до 116 рублей (сейчас — 97 рублей), в областных центрах и Минском районе — до 101 рубля, в таких городах как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск — 91 рубль, в остальных населенных пунктах — 45 рублей.

Единый налог за репетиторство в Минске вырос с 1 января до 40 рублей (было — 36 рублей), в областных центрах — до 35 рублей.

За музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев (к примеру, услуги тамады) установить единый налог для столицы в 127 рублей, а для областных центров и Минского района — 110 рублей.

Ставки единого налога для физлиц, которые работают без ИП (рублей) Минск областные центры, Минский район продажа котят (при условии содержания кошки) 46 40 видеосъемка событий 129 112 деятельность актеров, танцоров,

музыкантов, исполнителей

разговорного жанра, выступающих

индивидуально, предоставление услуг

тамадой 127 110 настройка, ремонт музыкальных

инструментов 62 54 парикмахерские и косметические

услуги, услуги по маникюру

и педикюру 110 96 ремонт и восстановление,

включая перетяжку, домашней мебели 73 63 чистка и уборка жилых

помещений 70 60 штукатурные, малярные,

стекольные работы, работы по

устройству покрытий пола и облицовке

стен 143 124

Для тех, кто занимается строительными работами и уплачивает единый налог, сбор в Минске вырос до 143 рублей в месяц, а ранее составлял 117 рублей. Речь в том числе про штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке, установке дверей и окон.

Весь список видов деятельности и размеров единого налога для разных населенных пунктов можно посмотреть по ссылке на 113−117 страницах.

Напомним, с 1 января также повысили налоги для сдающих квартиры, дачи, гаражи и парковочные места. Для айтишников все-таки отменили с 1 января льготы по подоходному налогу, подняли налог для операторов электросвязи и сотовой связи.