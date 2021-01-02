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life:) изменит цены на тарифы и услуги с 12 января
Источник материала: Tut.by
Оператор life:)
На официальном сайте говорится, что, несмотря на проведенные в 2020 году работы по улучшению связи и запуск новых услуг, оператору удавалось удерживать цены на большинство тарифов. Но чтобы «продолжить расширять покрытие, запускать новые тарифы и услуги и делать наши сервисы лучше», с 12 января 2021 года будут изменены цены на тарифы и услуги.
Подчеркивается, что изменение цен на тарифы и услуги планируется намного заранее, поэтому не имеет никакой связи с изменением в налоговом законодательстве.
Как поменяются тарифы
Что будет с архивными тарифами
Тарифы S, M и life:) S будут закрыты. Пользователи будут переведены на актуальные тарифные планы: S, life:) S — на «Шейк Мини», M — на «Шейк». Дополнительно абоненты смогут принять участие в акции и подключить себе бесплатно Безлимит ГБ на 3 месяца.
Ранее накопленный трафик будет начислен в виде бонуса сроком на 60 дней.
Выбрать другой тариф и перейти на него абонент может самостоятельно в личном кабинете или приложении
Что будет с дополнительными пакетами
Изменится количество трафика и стоимость в интернет-пакетах на сутки, неделю, месяц. Например,
Роуминг и международная связь
Меняется стоимость на международные звонки в другие страны (кроме СНГ и Европы) — 1,95 руб./мин. Чтобы звонить дешевле, можно подключить пакет «life:) Мировой» или перейти на тариф «Старт».
В роуминге меняются лишь тарифы по некоторым направлениям, цены на пакеты остаются прежними.
Другие услуги
Стоимость отправки СМС по Беларуси составит 0,07 руб./СМС, за границу — 0,15 руб./СМС.
Изменится лимит в рамках услуги Дополнительные деньги с 2 до 3 рублей. Плата за пользование составит 0,30 рубля.
Снятие блокировки по утере станет бесплатным, сейчас 1,80 руб.
Заказать детализацию в салоне можно будет за 2 руб. Посмотреть детализацию за последние 3 месяца можно в личном кабинете или приложении Мой life:) бесплатно.
Чтобы оптимизировать свои расходы, юридические лица могут воспользоваться акционным предложением и подключить Безлимит на все за 9,90 руб./мес. со скидкой на полгода.
Также с 9 по 12 января включительно не будут приходить СМС о сроке действия услуг и необходимости оплаты. И с 12 января вступят в силу изменения в публичном договоре.
С публичным договором в новой редакции можно ознакомиться
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Это делается, чтобы «продолжить расширять покрытие, запускать новые тарифы и услуги и делать наши сервисы лучше».
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