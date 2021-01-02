life:) изменит цены на тарифы и услуги с 12 января

Источник материала: Tut.by

Оператор life:) предупредил об изменении цен на тарифы и услуги с 12 января.



Фото: John Tuesday / Unsplash

На официальном сайте говорится, что, несмотря на проведенные в 2020 году работы по улучшению связи и запуск новых услуг, оператору удавалось удерживать цены на большинство тарифов. Но чтобы «продолжить расширять покрытие, запускать новые тарифы и услуги и делать наши сервисы лучше», с 12 января 2021 года будут изменены цены на тарифы и услуги.

Подчеркивается, что изменение цен на тарифы и услуги планируется намного заранее, поэтому не имеет никакой связи с изменением в налоговом законодательстве.

Как поменяются тарифы

На тарифе «Старт» абонплата станет 1,90 руб./мес. Стоимость звонка во все сети ― 0,10 руб./мин. Абоненты продолжат пользоваться Безлимитом на Telegram, WhatsApp, BiP.

абонплата станет 1,90 руб./мес. Стоимость звонка во все сети ― 0,10 руб./мин. Абоненты продолжат пользоваться Безлимитом на Telegram, WhatsApp, BiP. Абоненты «Льготного» тарифа с помощью услуги «Копилка» продолжат зарабатывать себе бесплатные минуты за каждый входящий звонок из других сетей. Абонплата составит 2,00 руб./мес.

тарифа с помощью услуги «Копилка» продолжат зарабатывать себе бесплатные минуты за каждый входящий звонок из других сетей. Абонплата составит 2,00 руб./мес. Абонплата на тарифе «Голос 1» станет 6,90 руб./мес. Неиспользованный трафик абоненты смогут и дальше накапливать бесплатно.

станет 6,90 руб./мес. Неиспользованный трафик абоненты смогут и дальше накапливать бесплатно. На тарифе «Шейк Мини» абонплата изменится до 10,90 руб./мес, на «Шейк» — 14,90 руб./мес. Абоненты этих тарифов могут и дальше бесплатно делиться лишним трафиком или обменивать его.

абонплата изменится до 10,90 руб./мес, на — 14,90 руб./мес. Абоненты этих тарифов могут и дальше бесплатно делиться лишним трафиком или обменивать его. На тарифе «Стоо» абонентская плата составит 13 руб./мес.

абонентская плата составит 13 руб./мес. Для тарифного плана Play абонплата изменится до 21,90 руб./мес. Напоминаем, что абоненты могут пользоваться бесплатно подпиской «Яндекс.Плюс», которая включена в тариф, а еще могут бесплатно делиться лишним трафиком с другими абонентами.

абонплата изменится до 21,90 руб./мес. Напоминаем, что абоненты могут пользоваться бесплатно подпиской «Яндекс.Плюс», которая включена в тариф, а еще могут бесплатно делиться лишним трафиком с другими абонентами. Абонплата на тарифном плане «Умные вещи» станет 5,90 руб./мес.

станет 5,90 руб./мес. Для тарифа «Безлимит Лайт» абонентская плата составит 7,50 руб./мес., или 0,25 руб./сут., для «Безлимит Стандарт» — 10,50 руб./мес., или 0,35 руб./сут., для « Безлимит Стандарт (для областных центров и регионов)» — 8,40 руб./мес., или 0,28 руб./сут.

абонентская плата составит 7,50 руб./мес., или 0,25 руб./сут., для — 10,50 руб./мес., или 0,35 руб./сут., для « — 8,40 руб./мес., или 0,28 руб./сут. Для юридических лиц изменится абонплата на тарифах «Супер Бизнес life:)» и «Новый Супер Бизнес life:)». Она составит 3,90 руб./мес.

Что будет с архивными тарифами

Тарифы S, M и life:) S будут закрыты. Пользователи будут переведены на актуальные тарифные планы: S, life:) S — на «Шейк Мини», M — на «Шейк». Дополнительно абоненты смогут принять участие в акции и подключить себе бесплатно Безлимит ГБ на 3 месяца.

Ранее накопленный трафик будет начислен в виде бонуса сроком на 60 дней.

Выбрать другой тариф и перейти на него абонент может самостоятельно в личном кабинете или приложении Мой life:) .

Что будет с дополнительными пакетами

Изменится количество трафика и стоимость в интернет-пакетах на сутки, неделю, месяц. Например,

вместо 0,25 ГБ на сутки будет 0,5 ГБ на сутки за 1,70 руб.;

будет за 1,70 руб.; 2 ГБ на неделю станет 3 ГБ на неделю за 3,90 руб.;

станет за 3,90 руб.; стоимость Безлимита ГБ для тарифных планов «Шейк Мини», «Шейк», «Шейк+», Play составит 2,90 руб./мес.

Роуминг и международная связь

Меняется стоимость на международные звонки в другие страны (кроме СНГ и Европы) — 1,95 руб./мин. Чтобы звонить дешевле, можно подключить пакет «life:) Мировой» или перейти на тариф «Старт».

В роуминге меняются лишь тарифы по некоторым направлениям, цены на пакеты остаются прежними.

Другие услуги

Стоимость отправки СМС по Беларуси составит 0,07 руб./СМС, за границу — 0,15 руб./СМС.

Изменится лимит в рамках услуги Дополнительные деньги с 2 до 3 рублей. Плата за пользование составит 0,30 рубля.

Снятие блокировки по утере станет бесплатным, сейчас 1,80 руб.

Заказать детализацию в салоне можно будет за 2 руб. Посмотреть детализацию за последние 3 месяца можно в личном кабинете или приложении Мой life:) бесплатно.

Подробные изменения для физических лиц можно посмотреть здесь . Подробные изменения для юридических лиц можно посмотреть здесь .

Чтобы оптимизировать свои расходы, юридические лица могут воспользоваться акционным предложением и подключить Безлимит на все за 9,90 руб./мес. со скидкой на полгода.

Также с 9 по 12 января включительно не будут приходить СМС о сроке действия услуг и необходимости оплаты. И с 12 января вступят в силу изменения в публичном договоре.

С публичным договором в новой редакции можно ознакомиться здесь .