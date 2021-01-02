Источник материала: Хартия'97

Самый душевный Новый год 2.01.2021, 22:55

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Многое было впервые.

Впервые я встречал его только с моими прекрасными детьми (с их несовершеннолетней частью). Оказалось, что Кристя в 15 умеет готовить офигительные гамбургеры. А Антон в свои 9 оперирует такими понятиями как «прокрастинация» и имеет представление о Достоевском. Но самое главное — с ними обалдеть как прекрасно стоять на балконе.

В 23.34.

Когда из двора доносится дружное «Жыве Беларусь!», а дети подхватывают. И мы скандируем втроем. И у нас в руках свечи и фонарики.

А потом мы втроем садимся за стол, и я впервые не включаю перед Новым годом телевизор. Вместо этого мы с детьми смотрим поздравление Светланы Тихановской, пишет писатель Андрей Жвалевский в «Фейсбуке» .

«Народные гуляния» в центре столицы под конвоем людей в черном не удались. На центральных площадках Минска конвойных было заметно больше, чем штатских. Зато во дворах веселились вовсю (пусть кое-где праздник был омрачен появлением все тех же людей в черном и оливковом). И — опять же — впервые меня не раздражала новогодняя канонада, потому что фейерверки — это не светошумовые.

И вообще в воздухе витает даже не надежда, а уверенность в победе. Не хватает тактики, конкретных целей и методов, которые могут разнообразить протест. Но процесс идет, торфяники горят, малейший порыв ветра раздует большое пламя. Протестные акции продолжаются, с завтрашнего дня буду писать о них подробнее, а пока — несколько новостей из-за границы.

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил белорусов с Новым годом на белорусском языке. И поддержал нас в нашей борьбе.

Швеция с 1 января заняла пост председателя ОБСЕ, и министр иностранных дел Швеции Анн Линде предупредила, что ситуация в Беларуси будет одним из приоритетных вопросов.

Бюро по вопросам демократии и правам человека Госдепа США выступило в поддержку политзаключенных в Беларуси. «Мы за белорусский народ. Мы призываем к немедленному освобождению всех несправедливо задержанных. Беларусские власти должны немедленно прекратить насилие и задержания невиновных».

Комитет ООН по правам человека обязал власти Беларуси изменить закон о массовых мероприятиях. Впрочем, «власти» Беларуси заранее предупредили об «отказе в сотрудничестве и дальнейшим дистанцированием от любого решения, которое будет принято по делу».

Приятно, что наши друзья за рубежом помнят о нас. Но еще важнее, что мы сами продолжаем помнить о себе. И страницу перевернем только после того, как на ней исправим все ошибки.

И поставим оценки всем, кто накосячил.

И поставим… допустим, в угол всех хулиганов.

А первого в 2021 году новорожденного назвали Романом.

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