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В Беларуси повысили единый налог для ИП и иных физлиц

03.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси повысили единый налог для ИП и иных физлиц

  • 2.01.2021, 22:50
  • 6,587
В Беларуси повысили единый налог для ИП и иных физлиц

Новшества предусмотрены обновленной версией Налогового кодекса.

С 1 января чиновники повысили единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц. К примеру, заметно сбор для репетиторов в Минске вырос с 36 до 40 рублей месяц, а для строителей — с 117 до 143 рублей. Новшества предусмотрены обновленной версией Налогового кодекса. Tut.by посмотрел, как изменились ставки единого налога для ИП и иных физлиц.

К примеру, единый налог за разработку веб-сайтов, настройку компьютеров и установку программного обеспечения в Минске подняли с 1 января до 116 рублей (сейчас — 97 рублей), в областных центрах и Минском районе — до 101 рубля, в таких городах как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск — 91 рубль, в остальных населенных пунктах — 45 рублей.

Единый налог за репетиторство в Минске вырос с 1 января до 40 рублей (было — 36 рублей), в областных центрах — до 35 рублей.

За музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев (к примеру, услуги тамады) установить единый налог для столицы в 127 рублей, а для областных центров и Минского района — 110 рублей.


Для тех, кто занимается строительными работами и уплачивает единый налог, сбор в Минске вырос до 143 рублей в месяц, а ранее составлял 117 рублей. Речь в том числе про штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке, установке дверей и окон.

Весь список видов деятельности и размеров единого налога для разных населенных пунктов можно посмотреть по ссылке на 113−117 страницах.

Напомним, с 1 января также повысили налоги для сдающих квартиры, дачи, гаражи и парковочные места. Для айтишников все-таки отменили с 1 января льготы по подоходному налогу, подняли налог для операторов электросвязи и сотовой связи.

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Теги: Минск
 
 
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