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И как только американцы справляются?

03.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

И как только американцы справляются?

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  • Борис Вишневский
  • 2.01.2021, 22:16
  • 7,984
И как только американцы справляются?

Небольшое сравнение.

Россия

Правительство — 32 человека

глава правительства — премьер

заместителей главы правительства — 10 (в том числе один первый)

министров — 21

Администрация президента — 3 тысячи человек

Аппарат правительства — 1500 человек.

Население — 147 миллионов человек

ВВП — 1.5 триллиона долларов

США

Правительство — 17 человек

глава правительства — президент

заместитель главы правительства (он же вице-президент) — 1

министров — 15

Администрация президента — 500 человек.

Отдельного аппарата правительства нет

Население — 328 миллионов человек

ВВП — 21 триллион долларов

Нет никаких «федеральных округов» и полпредств.

И президент не может снимать губернаторов «по утрате доверия».

И ведь справляются как-то…

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