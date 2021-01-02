Мобильный оператор life:) повышает цены на некоторые тарифы и услуги

Источник материала: Onliner

Сегодня оператор сотовой связи life:) опубликовал новые тарифы на услуги. Он сразу опроверг связь повышения цен с изменениями в налоговом законодательстве, которые приняты с 1 января. Напомним, налог на прибыль мобильных операторов вырос с 18% до 30%. МТС и А1 заявили, что не собираются перекладывать бремя налоговой нагрузки на своих абонентов. life:) утверждает, что повышение тарифов планировалось заранее и налоги тут ни при чем.

«С начала года мы удерживали цены на большинство тарифов. Чтобы продолжить расширять покрытие, запускать новые тарифы и услуги и делать наши сервисы лучше, с 12 января 2021 года будут изменены цены», — отмечено на сайте мобильного оператора.

Как поменяются тарифы

На тарифе «Старт» абонплата повысится с 1,5 до 1,9 руб./мес. Стоимость звонка во все сети — с 0,07 до 0,1 руб./мин.

Абонента на «Льготном тарифе» вырастет с 1,9 до 2 руб./мес.

Абонплата на тарифе «Голос 1» повысится с 5,9 до 6,9 руб./мес.

На тарифе «Шейк Мини» абонплата вырастет с 9,9 до 10,9 руб./мес., на тарифе «Шейк» — с 13,9 до 14,9 руб./мес.

На тарифе «Стоо» абонентская плата вместо 11,5 составит 13 руб./мес.

Для тарифного плана Play абонплата изменится с 19,9 до 21,9 руб./мес.

Абонплата на тарифном плане «Умные вещи» станет 5,9 руб./мес.

Для тарифа «Безлимит Лайт» абонентская плата составит 7,5 руб./мес., или 0,25 руб./сут., для «Безлимит Стандарт» — 10,5 руб./мес., или 0,35 руб./сут., для «Безлимит Стандарт» (для областных центров и регионов — 8,4 руб./мес., или 0,28 руб./сут.).

Для юридических лиц изменится абонплата на тарифах «Супер Бизнес life:)» и «Новый Супер Бизнес life:)». Она составит 3,9 руб./мес.

Что будет с архивными тарифами

Тарифы S, M и life:) S будут закрыты. Пользователям придется перейти на актуальные тарифные планы: S, life:) S — на «Шейк Мини», M — на «Шейк». Дополнительно абоненты смогут принять участие в акции и подключить себе бесплатно «Безлимит ГБ» на 3 месяца.

Ранее накопленный трафик будет начислен в виде бонуса сроком на 60 дней.

Что будет с дополнительными пакетами

Изменится количество трафика и стоимость в интернет-пакетах на сутки, неделю, месяц. Например,

вместо 0,25 ГБ на сутки будет 0,5 ГБ на сутки за 1,7 руб.

2 ГБ на неделю станет 3 ГБ на неделю за 3,9 руб.

стоимость «Безлимита ГБ» для тарифных планов «Шейк Мини», «Шейк», «Шейк+», Play составит 2,9 руб./мес.

Роуминг и международная связь

Меняется стоимость международных звонков в другие страны (кроме СНГ и Европы) — она составит 1,95 руб./мин. Чтобы звонить дешевле, можно подключить пакет «life:) Мировой» или перейти на тариф «Старт».

Другие услуги

Стоимость отправки SMS по Беларуси составит 0,07 руб./SMS, за границу — 0,15 руб./SMS.

Изменится лимит в рамках услуги «Дополнительные деньги» с 2 до 3 рублей. Плата за пользование составит 0,3 рубля.

Снятие блокировки по утере станет бесплатным, хотя до сих пор обходилось в 1,8 руб. Заказать детализацию в салоне можно будет за 2 руб.