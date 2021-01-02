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Стало известно, кто возглавит дом моды Пьера Кардена

03.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 янв – Sputnik. Французским домом моды Pierre Cardin будет руководить племянник Пьера Кардена, сообщает Франс Пресс.

© AP / Christophe Ena
Умер французский модельер Пьер Карден

Наследником бизнеса знаменитого кутюрье стал его племянник Родриго Базиликати. До этого мужчина был дизайнером марки. Базиликати будет работать "с уважением к модному наследию талантливого основателя" дома.

Сегодня утром состоялись похороны Пьер Кардена, скончавшегося 29 декабря в возрасте 98 лет. Церемония прошла на кладбище Монмартр в узком кругу близких модельера. Планируется, что поминальная служба пройдет во французской столице в конце января.

Карден завещал, чтобы его похоронили в гробу черного цвета. Кутюрье был одет в форму академика изящных искусств и "держал" шпагу, созданную по его эскизу.

Pierre Cardin - французский дом моды, созданный Карденом в 1950 году. Бутики этой марки работают в 170 странах мира, в них помимо одежды и обуви продаются парфюм, постельное белье, фарфор.

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Теги: Минск
 
 
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Церемония прощания со знаменитым кутюрье прошла сегодня в Париже на кладбище Монмартр, семья модельера назвала имя человека, который продолжит дело Кардена.
 
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