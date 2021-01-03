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2021-й объявлен Годом народного единства

03.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

2021-й объявлен Годом народного единства

Объединиться ради своего будущего и будущего своих детей. 2021-й объявлен Годом народного единства.  

Это год важен для нации. Сплоченность, солидарность, верность традициям и понимание своего завтра – это то, чем мы  должны заниматься уже сегодня.

Подробности – в видеоинформации. 


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Объединиться ради своего будущего и будущего своих детей. 2021-й объявлен Годом народного единства.   Это год важен для нации. Сплоченность, солидарность, верность...
 
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