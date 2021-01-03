Источник материала: ОНТ

Объединиться ради своего будущего и будущего своих детей. 2021-й объявлен Годом народного единства.

Это год важен для нации. Сплоченность, солидарность, верность традициям и понимание своего завтра – это то, чем мы должны заниматься уже сегодня.

Подробности – в видеоинформации.





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