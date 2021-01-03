Стильно и безопасно: врач из Витебска заказал в ателье маски под цвет рубашек

Источник материала: ОНТ

Витебска заказал в ателье маски под цвет рубашек" class="one-news__figure-img">

Безопасность без ущерба для внешнего вида. Необычный комплект пошили в одном из ателье Витебска. Заказчик попросил вместе с рубашками из той же ткани пошить и маски.





Времени на выполнение заказа ушло немного. С такими пожеланиями в ателье столкнулись впервые. Комплекты можно комбинировать, а в одном случае сшили маску из обрезков сразу двух рубашек. Своим новым гардеробом мужчина остался доволен и уже удивил знакомых.

Заказчик такого необычного комплекта – доктор. Так он решил еще больше популяризировать ношение масок. Прогнозировать, когда же можно будет забыть об том аксессуаре, не берется. И предлагает свой опыт перенять и крупным производствам, чтобы к рубашке в комплекте шла еще и маска.

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