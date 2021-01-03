В Гродно открылась уникальная выставка старинных весов

Источник материала: ОНТ

Гродно открылась уникальная выставка старинных весов" class="one-news__figure-img">

Взвешенный подход ко всему – от рождественских карпов до драгоценных изделий. В Гродно специально к новогодним праздникам открылась уникальная выставка. Старинные весы – почтовые, аптечные, ювелирные, торговые. Экспонатов больше сотни. Все они из частных коллекций, многие выставляются впервые. И самое главное – каждого из этих предметов в разные эпохи касались руки жителей Беларуси. На необычной выставке побывала и наша съемочная группа.





Гродненский Олег Ёрш – коллекционер. Он собирает предметы быта не один десяток лет. Весы сегодня – редкость. Ими мало интересуются, хотя сохранность таких вещей высокая. Делались из металла, а он при должном уходе вечен.

В XVII или XVIII веке весы выглядели попроще: две большие металлические чаши. И в Гродно измерительных приборов было предостаточно, город многонациональный, резиденция князей и королей, поэтому торговля шла бойко. А значит, и монет разных стран в ходу было много. Проверяли их подлинность с помощью весов, которые изготавливались вручную из чугуна, стали, латуни и обильно украшались, оттого и стоили немало. Позволить их себе могли лишь состоятельные люди.

Олег Ёрш, коллекционер: «Большинство чугунных весов, которые находятся на нашей территории, производились в Польше, Англии, Голландии. Достаточно немного было стран, которые производили весы. Их было проще купить, чем налаживать свое производство».

Модели различные: безмены и коромысловые, металлические и деревянные, напольные и ручные. С их помощью взвешивали продукты, деньги, драгоценности, лекарства. От сферы применения зависел и размер. Конструкции постоянно совершенствовались.

В Европе совершенствовали не только конструкции. Сфера применения весов расширялась и иногда доходила до абсурда, например, в Средневековье.

Оксана Жук, главный библиотекарь отдела искусства Гродненской областной научной библиотеки имени Е. Карского: «Во времена инквизиции существовали "ведьмины весы". Чтобы определить, является ли девушка ведьмой, ее необходимо было взвесить, и если она весила 48-50 кг, ее признавали ведьмой. Дворяне специально откармливали своих дочерей, чтобы им дали сертификат о том, что их дочь не является ведьмой».

В дополнение к основным экспонатам – гири, грузики, колбы, старинные справочники и таблицы на разных языках. Все предметы – подлинные, возраст каждого – не меньше 100 лет.

В Беларуси бум интереса к истории быта. Наравне с музеями к «просвещению» подключаются культурные центры. Проект областной библиотеки «Прикоснуться к истории» – один из самых популярных. Когда-то начинали с десятка экспонатов, теперь на выставках – сотни. Что-то приносят коллекционеры, а что-то даже читатели. Большинство предметов прежде никогда не выставлялись.

Гродненские коллекционеры мечтают о постоянной экспозиции и ищут для неё место, чтобы ценные экспонаты были доступны для просмотра всегда. А пока выставка весов открыта во время новогодних праздников. Поэтому перевести в фунты граммы докторской колбасы или увидеть, с помощью каких весов рыбаки взвешивали хозяйкам рождественского карпа, сможет каждый.

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