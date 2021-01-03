ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва оставила без зарплат своих граждан, работающих в санатории «Беларусь» в Друскининкае

03.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Литва оставила без зарплат своих граждан, работающих в санатории «Беларусь» в Друскининкае

Минсоцзащиты Литвы требует подключить литовский МИД, чтобы разблокировать счета санатория «Беларусь» в Друскининкае.  


Напомним, скандал разгорелся после того, как шведский банк заморозил счета белорусской здравницы (это довольно популярный центр реабилитации для детей, в том числе для инвалидов) из-за санкций ЕС. В итоге под санкциями оказались литовские граждане. В санатории трудятся более 390 работников, 350 из которых – литовцы. И для большинства это единственный источник доходов.  

Сейчас помочь им с выплатой зарплаты за декабрь пытается Министерство соцзащиты. Против санкций выступает и руководство Друскининкая. Накануне мэр назвал ситуацию с санкциями абсурдом. Санаторий входит в топ-5 налогоплательщиков города.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минсоцзащиты Литвы требует подключить литовский МИД, чтобы разблокировать счета санатория «Беларусь» в Друскининкае.   Напомним, скандал разгорелся после того,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цытаты, якія дапамагаюць жыць. Прапануе Маргарыта Ляўчук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика