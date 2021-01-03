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Литва оставила без зарплат своих граждан, работающих в санатории «Беларусь» в Друскининкае
Источник материала: ОНТ
Минсоцзащиты Литвы требует подключить литовский МИД, чтобы разблокировать счета санатория «Беларусь» в Друскининкае.
Напомним, скандал разгорелся после того, как шведский банк заморозил счета белорусской здравницы (это довольно популярный центр реабилитации для детей, в том числе для инвалидов) из-за санкций ЕС. В итоге под санкциями оказались литовские граждане. В санатории трудятся более 390 работников, 350 из которых – литовцы. И для большинства это единственный источник доходов.
Сейчас помочь им с выплатой зарплаты за декабрь пытается Министерство соцзащиты. Против санкций выступает и руководство Друскининкая. Накануне мэр назвал ситуацию с санкциями абсурдом. Санаторий входит в топ-5 налогоплательщиков города.
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Минсоцзащиты Литвы требует подключить литовский МИД, чтобы разблокировать счета санатория «Беларусь» в Друскининкае. Напомним, скандал разгорелся после того,...
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