Новое сборочное производство электротранспорта открыли в Жодино

Источник материала: ОНТ

Электробусы получили новую прописку. В городе Жодино открыли сборочное производство электротранспорта МАЗ. На его площадках будут выпускать современные троллейбусы и новейшие электробусы. Этот завод – пример государственно-частного партнерства.





Корпус сборочного производства – без малого 7 000 квадратных метров. Всё новое. Кажется, еще не высохла краска. По крайней мере, с металлических каркасов будущих МАЗов-203Т, сборка которых уже идет.

Низкополые троллейбусы на аккумуляторной батарее экономичны, оснащены по последнему слову техники и не вредят экологии. Кроме того, без дополнительной подзарядки такие машины способны проехать почти 30 километров.

Привычные для троллейбусов «усы» подключаются и отключаются от линии электропередачи автоматически, одним нажатием кнопки. Без «рогов» и с повышенным запасом хода сделают электробусы МАЗ-303E10. К их сборке в этом же цеху готовы приступить в ближайшее время.

Ежегодно здесь смогут собирать более 300 троллейбусов и электробусов. В среднем три единицы в сутки по полному циклу: от сварки до покраски и наладки систем управления. Новый завод – пример государственно-частного партнерства. Руки пожали Минский автомобильный и компания «Этон».

Новинки планируется поставлять в белорусские города, а также экспортировать в страны СНГ и дальнего зарубежья. Стоимость транспортного средства – около 750 тысяч рублей. 70 аналогичных моделей у жодинского производителя уже закупил российский город Уфа.

Портфель заказов нового производства сформирован вперед на год. Так что работы машиностроителям хватит. Их на заводе трудится более 120. На время покинули рабочие места, чтобы вместе с почетными гостями проводить в добрый путь первый троллейбус-трансформер с пометкой «Сделано в Жодино».

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