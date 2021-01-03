ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новогодний сплав по реке прошел в Витебской области

03.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новогодний сплав по реке прошел в Витебской области

Необычный новогодний сплав устроили любители активного отдыха в Витебской области. 


Самыми отважными оказались Дед Мороз со Снегурочкой. Они первыми спустились на воду. Всего маршрут по реке Дрисса прошли шесть экипажей. Их не испугали ни заснеженные берега, ни первые льдины, ни температура воды всего +3°C. Настроение праздничное.   

Этот вид отдыха на севере страны очень популярен, проложены полтора десятка маршрутов по малым рекам. После такого экстремального сплава прятать вёсла участники клуба байдарочников до весны не станут. Отправятся в новые водные походы, пока зима мягкая.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычный новогодний сплав устроили любители активного отдыха в Витебской области.  Самыми отважными оказались Дед Мороз со Снегурочкой. Они первыми спустились...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цытаты, якія дапамагаюць жыць. Прапануе Маргарыта Ляўчук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика