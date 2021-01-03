Новогодний сплав по реке прошел в Витебской области

Источник материала: ОНТ

Необычный новогодний сплав устроили любители активного отдыха в Витебской области.





Самыми отважными оказались Дед Мороз со Снегурочкой. Они первыми спустились на воду. Всего маршрут по реке Дрисса прошли шесть экипажей. Их не испугали ни заснеженные берега, ни первые льдины, ни температура воды всего +3°C. Настроение праздничное.

Этот вид отдыха на севере страны очень популярен, проложены полтора десятка маршрутов по малым рекам. После такого экстремального сплава прятать вёсла участники клуба байдарочников до весны не станут. Отправятся в новые водные походы, пока зима мягкая.

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