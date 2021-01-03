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Благотворительная акция «Наши дети» продлится до 10 января
Источник материала: ОНТ
Больше ярких эмоций и подарков. В стране продолжается самая добрая благотворительная акция «Наши дети».
Позади – все регионы Беларуси. Марафон добрых дел уже исполнил мечты тысячи мальчишек и девчонок со сложной судьбой. В эти праздничные дни они особенно нуждаются в поддержке и внимании. Детские дома, интернаты, больницы – гости приходят, конечно, не с пустыми руками. Вместе с детьми они водят хороводы и загадывают желания, которые в Новый год обязательно сбываются. Продлится акция до 10 января. Стать добрым волшебником может каждый.
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Больше ярких эмоций и подарков. В стране продолжается самая добрая благотворительная акция «Наши дети». Позади – все регионы Беларуси. Марафон добрых дел уже...
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