Благотворительная акция «Наши дети» продлится до 10 января

Источник материала: ОНТ

Больше ярких эмоций и подарков. В стране продолжается самая добрая благотворительная акция «Наши дети».





Позади – все регионы Беларуси. Марафон добрых дел уже исполнил мечты тысячи мальчишек и девчонок со сложной судьбой. В эти праздничные дни они особенно нуждаются в поддержке и внимании. Детские дома, интернаты, больницы – гости приходят, конечно, не с пустыми руками. Вместе с детьми они водят хороводы и загадывают желания, которые в Новый год обязательно сбываются. Продлится акция до 10 января. Стать добрым волшебником может каждый.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram