ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Барановичах, чтобы остановить пьяного водителя, инспекторам ГАИ пришлось стрелять

03.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Барановичах, чтобы остановить пьяного водителя, инспекторам ГАИ пришлось стрелять

Когда после застолья – за руль. История из Барановичей. Чтобы остановить пьяного водителя, инспекторам пришлось стрелять.


О подозрительном грузовом «Форде» на линию 102 сообщили очевидцы. Петлял и отказался останавливаться по требованию. Началась погоня. В её ходе водитель грузовика своими манёврами неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью граждан. На выезде из города инспекторы открыли огонь. Предупредительные в воздух водителя не испугали. И лишь простреленное колесо заставило его остановиться. 

За рулём оказался минчанин, ему 39 лет. Задержанный не отрицал, что крепко выпил. Медосвидетельствование показало более 3 промилле. На него составлено сразу несколько протоколов. В ближайшие годы он, вероятно, не сможет легально водить машину. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда после застолья – за руль. История из Барановичей. Чтобы остановить пьяного водителя, инспекторам пришлось стрелять. О подозрительном грузовом «Форде» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цытаты, якія дапамагаюць жыць. Прапануе Маргарыта Ляўчук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика