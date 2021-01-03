В Барановичах, чтобы остановить пьяного водителя, инспекторам ГАИ пришлось стрелять

Источник материала: ОНТ

Когда после застолья – за руль. История из Барановичей. Чтобы остановить пьяного водителя, инспекторам пришлось стрелять.





О подозрительном грузовом «Форде» на линию 102 сообщили очевидцы. Петлял и отказался останавливаться по требованию. Началась погоня. В её ходе водитель грузовика своими манёврами неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью граждан. На выезде из города инспекторы открыли огонь. Предупредительные в воздух водителя не испугали. И лишь простреленное колесо заставило его остановиться.

За рулём оказался минчанин, ему 39 лет. Задержанный не отрицал, что крепко выпил. Медосвидетельствование показало более 3 промилле. На него составлено сразу несколько протоколов. В ближайшие годы он, вероятно, не сможет легально водить машину.

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