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В Барановичах, чтобы остановить пьяного водителя, инспекторам ГАИ пришлось стрелять
Источник материала: ОНТ
Когда после застолья – за руль. История из Барановичей. Чтобы остановить пьяного водителя, инспекторам пришлось стрелять.
О подозрительном грузовом «Форде» на линию 102 сообщили очевидцы. Петлял и отказался останавливаться по требованию. Началась погоня. В её ходе водитель грузовика своими манёврами неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью граждан. На выезде из города инспекторы открыли огонь. Предупредительные в воздух водителя не испугали. И лишь простреленное колесо заставило его остановиться.
За рулём оказался минчанин, ему 39 лет. Задержанный не отрицал, что крепко выпил. Медосвидетельствование показало более 3 промилле. На него составлено сразу несколько протоколов. В ближайшие годы он, вероятно, не сможет легально водить машину.
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Когда после застолья – за руль. История из Барановичей. Чтобы остановить пьяного водителя, инспекторам пришлось стрелять. О подозрительном грузовом «Форде» на...
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