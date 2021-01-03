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По всей стране продолжается выдвижение делегатов на Всебелорусское народное собрание

03.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

По всей стране продолжается выдвижение делегатов на Всебелорусское народное собрание

Курс Беларуси на ближайшие пять лет определит Всебелорусское народное собрание. По всей стране продолжается выдвижение делегатов. Многие регионы уже определись.  


Столицу на всенародном форуме представят 370 человек. Сейчас оргкомитет активно работает с активом общественных объединений и предприятий Минска. При этом задача – пригласить людей разных профессий, чтобы диалог был предметным.
 

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Теги: Минск
 
 
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Курс Беларуси на ближайшие пять лет определит Всебелорусское народное собрание. По всей стране продолжается выдвижение делегатов. Многие регионы уже определись....
 
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