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В Сирии террористы атаковали автобус с мирными гражданами: 28 человек погибли

03.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сирии террористы атаковали автобус с мирными гражданами: 28 человек погибли

28 человек погибли,13 получили ранения в результате теракта в Сирии. 


На трассе по дороге в Пальмиру террористы атаковали автобус с мирными гражданами. Этот район считается в Сирии одним из самых опасных.  Вооруженные столкновения там не редкость. Контроль над территориями разделён между боевиками ИГИЛ и сирийскими правительственными войсками. Весной здесь были организованы протесты против коррупции и «плохого управления». После чего прокатилась волна убийств вождей местных племён. Напомним, война в Сирии продолжается с 2011 года. 

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28 человек погибли,13 получили ранения в результате теракта в Сирии.  На трассе по дороге в Пальмиру террористы атаковали автобус с мирными гражданами. Этот район...
 
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