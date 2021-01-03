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В Сирии террористы атаковали автобус с мирными гражданами: 28 человек погибли
Источник материала: ОНТ
28 человек погибли,13 получили ранения в результате теракта в Сирии.
На трассе по дороге в Пальмиру террористы атаковали автобус с мирными гражданами. Этот район считается в Сирии одним из самых опасных. Вооруженные столкновения там не редкость. Контроль над территориями разделён между боевиками ИГИЛ и сирийскими правительственными войсками. Весной здесь были организованы протесты против коррупции и «плохого управления». После чего прокатилась волна убийств вождей местных племён. Напомним, война в Сирии продолжается с 2011 года.
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28 человек погибли,13 получили ранения в результате теракта в Сирии. На трассе по дороге в Пальмиру террористы атаковали автобус с мирными гражданами. Этот район...
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