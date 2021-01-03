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Чиновники ввели изменения по магазинам секонд-хенда
Источник материала: Tut.by
В работу магазинов секонд-хенда ввели изменения — им запретили торговать новой одеждой. Можно только ту, которая была в употреблении. Новшества предусмотрены
Постановлением правительства предусмотрено, что не допускается продажа в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви,
В документе прописано, что бывшие в употреблении непродовольственные товары — это непродовольственные товары с видимыми признаками носки, стирки, эксплуатации. Также под это определение подпадают непродовольственные товары надлежащего качества с сохранением товарного вида, потребительских свойств без товарных ярлыков (этикеток), если их наличие предусмотрено изготовителем, а также непродовольственные товары, принятые по договорам комиссии от граждан.
Напомним, «Беллегпром» в начале марта 2020 снова
Глава концерна «Беллегпрома» Татьяна Лугина ранее заявила, что поддерживает «честную конкуренцию», и предложила если не закрыть магазины с б/у одеждой, то по крайней мере вынести их «из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц».
Какие еще изменения раньше предлагали по секондам
В 2018 году власти
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В работу магазинов секонд-хенда ввели изменения - им запретили торговать новой одеждой. Можно только ту, которая была в употреблении.
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