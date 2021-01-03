Чиновники ввели изменения по магазинам секонд-хенда

Источник материала: Tut.by

В работу магазинов секонд-хенда ввели изменения — им запретили торговать новой одеждой. Можно только ту, которая была в употреблении. Новшества предусмотрены постановлением правительства от 30 декабря 2020 года № 774.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Постановлением правительства предусмотрено, что не допускается продажа в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви,

одежды швейной и трикотажной (кроме новых швейных и трикотажных

бельевых изделий). Также под запретом продажа в одном товарном отделе (секции) бывших в употреблении товаров (кроме букинистических изданий) и новых товаров.

В документе прописано, что бывшие в употреблении непродовольственные товары — это непродовольственные товары с видимыми признаками носки, стирки, эксплуатации. Также под это определение подпадают непродовольственные товары надлежащего качества с сохранением товарного вида, потребительских свойств без товарных ярлыков (этикеток), если их наличие предусмотрено изготовителем, а также непродовольственные товары, принятые по договорам комиссии от граждан.

Напомним, «Беллегпром» в начале марта 2020 снова выступил с инициативой, чтобы власти занялись регулированием деятельности магазинов секонд-хенда. Один из вопросов со стороны концерна к «секондам» — продажа стоковой одежды. В магазинах секонд-хенда до 70% новых вещей, поэтому при ввозе их нужно растаможивать и платить за них пошлину, заявляли ранее в «Беллегпроме». В магазинах секонд-хенда такие заявления опровергают . Специалисты концерна говорили, что намерены проанализировать ассортимент в магазинах одежды из вторых рук и, возможно, направить в правительство предложения по их регулированию.

Глава концерна «Беллегпрома» Татьяна Лугина ранее заявила, что поддерживает «честную конкуренцию», и предложила если не закрыть магазины с б/у одеждой, то по крайней мере вынести их «из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц».

Какие еще изменения раньше предлагали по секондам

В 2018 году власти рассматривали возможность запретить для ИП и юрлиц онлайн-торговлю подержанными вещами. Такое предложение содержалось в проекте постановления Совмина. Однако от этой идеи позже отказались.