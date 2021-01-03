Пять YouTube-шоу, чтобы разгрузить мозг

Источник материала: Tut.by

Большие выходные нам даны, чтобы разгрузить мозг и не думать ни о чем серьезном, согласны? Если вы не прочь отдохнуть, предлагаем «залипнуть» на YouTube. AFISHA.TUT.BY уже дважды советовала шоу, которые выходят на этой платформе (ссылки оставим в конце), но не устает отыскивать для вас все новые и новые развлекательные проекты. Погнали.

«Плохие песни»

О чем шоу: звезды смешат друг друга песнями, но побеждает тот, кто не смеется

Известные гости: Гарик Мартиросян, Сергей Лазарев, Лолита, Иван Абрамов, Катя Варнава, Антон Шастун, Леван Горозия

Сколько просмотров собирают выпуски: от 1 млн до 8,6 млн



Фото: скриншот видео YouTube-канал slow slow cow

Чего ожидать

Музыкальную «Лигу плохих шуток», мы серьезно. Формат тут такой же, только немного переработанный: две звезды должны пропеть друг другу известную песню (разумеется, с переделанными словами, но мотив остается), а оппонент не должен засмеяться. Кто больше рассмеялся, тот проиграл, соответственно, кто смог сохранить лицо каменным, победил. Но вся суть, как вы понимаете, не в в том, кто как финишировал, а в самом процессе.

Никто не скрывает, что тексты песен звезды переделывают не сами: над этим работают профессионалы, вы можете знать команду авторов по телевизионному шоу канала ТНТ «Студия Союз». Шутки, заложенные в тексты, либо о чем-то общем, либо о текущих событиях, либо о звездах (непосредственных участниках или не совсем). Получается актуально и колко.

Все видео канала здесь .

«Вопрос ребром»

О чем шоу: звездам задают вопросы, если они ответят не очень честно, им придется оплатить ужин всех, кто присутствует на съемках

Известные гости: Алексей Щербаков, Александр Петров, Сергей Бурунов, Илья Соболев, Владимир Маркони, Евгений Савин

Сколько просмотров собирают выпуски: от 1 млн до 7,5 млн



Фото: скриншот видео YouTube-канал ТО «Gazgolder»

Чего ожидать

Интервью со звездой, но не совсем в классическом понимании. Вопросы будут задавать люди из зала, а еще Баста, ведь шоу выходит на YouTube-канале Gazgolder, и его соведущий Kyivstoner. Позиционируется, что вопросы будут острыми, но на практике большинство вопросов вполне обычные.

Особенность шоу в том, как его позиционируют: если люди из зала, которые присутствуют на съемках, решат, что гость отвечал не очень честно, звезде придется оплатить счет за всех. Но если селеба ответит на вопросы искренне — платит за всех Баста. Ах, да, забыли уточнить, что все происходят в одном из ресторанов Басты.

Все видео канала здесь .

«Cash или съешь»

О чем шоу: звезды за деньги едят очень странные блюда

Известные гости: Анатолий Цой, Денис Дорохов, Роман Каграманов

Сколько просмотров собирают выпуски: от 100 до 420 тысяч



Фото: скриншот видео YouTube-канал Cash или съешь

Чего ожидать

Разрыва шаблона, секретов кулинарии от профессионального шефа и харизмы Мигеля. Да, того самого, из «Танцев». «Cash или съешь» — это развлекательное пранк-шоу со звездами, которым приходится есть не пойми что (и это мы в прямом смысле). Шеф-повар готовит драники из собачьего корма, сочетает мороженое и селедку в одном вафельном стакане, а еще заправляет дождевых червей прованскими травами. Так себе ужин, согласитесь?

Пока выпусков всего три, но канал Мигеля набирает обороты. Как вы могли понять, те из звезд, кому «слабо», вряд ли станут гостями, так что предположим, что продюсерам не так и просто зазывать к себе гостей. Но если хотите увидеть смельчаков — велком.

Все видео канала здесь .

«ПОшазамим»

О чем шоу: приглашенные звезды пытаются отгадать песню с первых секунд и сделать это раньше, чем приложение Shazam

Известные гости: Zivert, Niletto, Ольга Бузова, Глюкоза, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Тима Белорусских, Влад Бумага

Сколько просмотров собирают выпуски: от 150 тысяч до 6 млн



Фото: скриншот видео YouTube-канал Тинток

Чего ожидать

Веселья, азарта и много музыки. Шоу построено так: звезды, а это чаще всего музыкальные исполнители, пытаются с первых секунд отгадать песню. Соревновательный момент в том, что параллельно с ними то же самое делает приложение для поиска музыки Shazam. Задача звезды — опередить искусственный интеллект, только так можно заработать баллы и стать победителем.

В целом это современная версия «Угадай мелодию», но это не отменяет его ностальгичности. О том, что формат до сих пор актуален, говорит как минимум два факта: количество просмотров и то, что вышло уже четыре сезона, в гостях побывали многие популярные селебрити — от ведущей «Дома 2» до популярных тиктокеров.

Все видео канала здесь .

«ВишЛист»

О чем шоу: звезды отгадывают другую звезду по списку покупок

Известные гости: Стас Старовойтов, Юлия Коваль, Сарик Андреасян, Сергей Мезенцев, Птаха

Сколько просмотров собирают выпуски: от 2 тысяч до 176 тысяч



Фото: скриншот видео YouTube-канал «ВишЛист»

Чего ожидать

Устроено все так: звезды присылают ведущему (это кавээнщик Дмитрий Кожома) список своих покупок. Нет, вы не подумайте, там не молоко, макароны, петрушка, а более крупные товары. Например, чайник, мини-холодильник, надувной матрас, компрессионные чулки и бог весть что еще. Таких покупок 10, и все они принадлежат одному человеку. Задача приглашенной в студию звезды — отгадать, чье это все.

Конечно, было бы странно гадать из миллиона человек, поэтому ведущий сужает круг поисков и предварительно показывает с десяток фотографий людей, которым могут принадлежать покупки. Если звезда будет отгадана, гость заберет все покупки себе. В случае поражения — оплатит покупки.

Все видео канала здесь .