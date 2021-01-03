Курс биткоина резко растет

Курс самой известной криптовалюты — биткоина — продолжает свой стремительный рост.



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По данным электронных торгов на 07:50 по минскому времени, биткоин установил новый исторический максимум, добавив 12% — 33 тысячи долларов за расчетную единицу.

Отметим, что только за месяц стоимость биткоина взлетела на 74%.