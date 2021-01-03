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Курс биткоина резко растет

03.01.2021 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Курс самой известной криптовалюты — биткоина — продолжает свой стремительный рост.

Курс биткоина резко растет
Фото pixabay.com

По данным электронных торгов на 07:50 по минскому времени, биткоин установил новый исторический максимум, добавив 12% — 33 тысячи долларов за расчетную единицу.

Отметим, что только за месяц стоимость биткоина взлетела на 74%.

 
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Курс самой известной криптовалюты — биткоина — продолжает свой стремительный рост.
 
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