|
Влажная неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь
Источник материала: Навiны
В первое воскресенье нового года территория республики будет находиться под влиянием влажной неустойчивой воздушной массы.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Во многих районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).
Местами сгустится туман. Ожидаются налипание мокрого снега и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха в регионах:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первое воскресенье нового года территория республики будет находиться под влиянием влажной неустойчивой воздушной массы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)