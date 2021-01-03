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Влажная неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь

03.01.2021 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В первое воскресенье нового года территория республики будет находиться под влиянием влажной неустойчивой воздушной массы.

Влажная неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь
Фото с сайта discover24.ru

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Во многих районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Местами сгустится туман. Ожидаются налипание мокрого снега и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гомель +2..+4°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Могилев +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Минск 0..+2°C (вероятность осадков 30-40%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В первое воскресенье нового года территория республики будет находиться под влиянием влажной неустойчивой воздушной массы.
 
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