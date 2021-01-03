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Сколько людей задержали: репрессивная машина не знает ни выходных, ни праздников

03.01.2021 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не менее 12 протестующих задержано с начала новогодних праздников (31 декабря — 2 января), свидетельствуют данные лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».

Сколько людей задержали: репрессивная машина не знает ни выходных, ни праздников

В последний день 2020 года и первый день 2021-го в милицию доставлено не менее восьми человек, 2 января — не менее четырех, в том числе девушка, которая шла в магазин с бело-красно-белым флагом на спине. Ее отвезли в УВД Партизанского района Минска.

Как минимум двух человек, мужчину и женщину, доставили в Центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, где они будут находиться до суда.

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Теги: Минск
 
 
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Не менее 12 протестующих задержано с начала новогодних праздников (31 декабря — 2 января), свидетельствуют данные лишенного госрегистрации правозащитного центра...
 
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