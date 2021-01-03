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Подсчитана стоимость гардероба Кейт Миддлтон в 2020 году

03.01.2021 08:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналисты подсчитали стоимость одежды, в которой герцогиня Кембриджская Кэтрин появлялась на публике в 2020 году, рассказывает lenta.ru

Согласно материалу, в общей сложности 38-летняя Миддлтон потратила на новую одежду 93 тысячи фунтов стерлингов, что на 10 тысяч фунтов стерлингов меньше по сравнению с прошлым годом.

Самым дорогим нарядом супруги принца Уильяма является образ, в котором она посетила Дублин в марте: его общая стоимость составила 22 тысячи фунтов стерлингов. Тогда папарацци запечатлели ее в зеленом пальто Catherine Walker и платье Alessandra Rich. Ее образ дополнили серьги бренда Asprey Daisy Heritage за 17 тысяч фунтов стерлингов.

По информации издания, в 2020 году Миддлтон неоднократно выходила в свет в вещах, которые уже надевала на различные мероприятия в прошлом. Отмечается, что она предпочитает как люксовые бренды, так и масс-маркетовых производителей.

Ранее в декабре Кейт Миддлтон вновь появилась в старом наряде и восхитила фанатов. Знаменитость сфотографировали в старом пальто бренда Alexander McQueen ярко-красного цвета.

 
 
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Журналисты подсчитали стоимость одежды, в которой герцогиня Кембриджская Кэтрин появлялась на публике в 2020 году
 
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