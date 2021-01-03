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Люди увидели дублершу Галь Гадот и просят уволить Чудо-женщину. Новая супергероиня завоевала их сердца

03.01.2021 08:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поклонники Галь Гадот увидели ее дублершу и поняли, что поспешили, признаваясь в любви актрисе, ведь за кадром все это время находилась еще более симпатичная, по их мнению, девушка. Многие даже решили, что звезду «Чудо-женщины» пора увольнять, ведь ей нашлась бюджетная и не менее прекрасная замена.


Фото: caitlinburles ​

Пользователь развлекательного портала Reddit, зарегистрированный под никнеймом Sofargonept2, 31 декабря поделился фотографией Кейтлин Берлс, модели и штатной актрисы из Лондона. Девушка работала «дублершей тела» (этот термин касается всех случаев, когда кинозвезду в кадре подменяет другой человек) Галь Гадот на съемках обеих картин о Чудо-женщине.

Дублеру не обязательно уметь выполнять сложные трюки, как каскадерам, достаточно только иметь физиогномическое сходство со знаменитостью. Такую подмену часто используют, когда требуется показать исполнителя главной роли с большого расстояния или со спины.

Это позволяет не только сэкономить на гонорарах звезде, но и уложиться в меньшее количество съемочных дней, когда, например, один режиссер снимает только крупные планы знаменитости, а другой в то же время работает над менее важными сценами, где как раз задействован сменщик.

Днем ранее снимок появился в инстаграме девушки. Теперь, когда фильм «Чудо-женщина: 1984» вышел на экраны, с фотографий сняли эмбарго, и модель смогла показать себя в полном облачении супергероини.

Фото: caitlinburles

А вот так девушка, подменяющая звезду, смотрелась в полный рост:

Фото: ​caitlinburles ​

Многие юзеры даже решили, что сама Галь Гадот уступает своей дублерше в красоте, и пожалели, что девушка осталась за кадром, хотя, по их мнению, заслуживает сниматься в главной роли.

 
 
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Поклонники Галь Гадот увидели ее дублершу и поняли, что поспешили, признаваясь в любви актрисе, ведь за кадром все это время находилась еще более симпатичная, по их...
 
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