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Люди увидели дублершу Галь Гадот и просят уволить Чудо-женщину. Новая супергероиня завоевала их сердца
Источник материала: Tut.by
Поклонники Галь Гадот увидели ее дублершу и поняли, что поспешили, признаваясь в любви актрисе, ведь за кадром все это время находилась еще более симпатичная, по их мнению, девушка. Многие даже решили, что звезду «Чудо-женщины» пора увольнять, ведь ей нашлась бюджетная и не менее прекрасная замена.
Пользователь развлекательного портала Reddit, зарегистрированный под никнеймом Sofargonept2, 31 декабря поделился фотографией Кейтлин Берлс, модели и штатной актрисы из Лондона. Девушка работала «дублершей тела» (этот термин касается всех случаев, когда кинозвезду в кадре подменяет другой человек) Галь Гадот на съемках обеих картин о Чудо-женщине.
Дублеру не обязательно уметь выполнять сложные трюки, как каскадерам, достаточно только иметь физиогномическое сходство со знаменитостью. Такую подмену часто используют, когда требуется показать исполнителя главной роли с большого расстояния или со спины.
Это позволяет не только сэкономить на гонорарах звезде, но и уложиться в меньшее количество съемочных дней, когда, например, один режиссер снимает только крупные планы знаменитости, а другой в то же время работает над менее важными сценами, где как раз задействован сменщик.
Днем ранее снимок появился в инстаграме девушки. Теперь, когда фильм «Чудо-женщина: 1984» вышел на экраны, с фотографий сняли эмбарго, и модель смогла показать себя в полном облачении супергероини.
А вот так девушка, подменяющая звезду, смотрелась в полный рост:
Многие юзеры даже решили, что сама Галь Гадот уступает своей дублерше в красоте, и пожалели, что девушка осталась за кадром, хотя, по их мнению, заслуживает сниматься в главной роли.
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Люди увидели дублершу Галь Гадот и просят уволить Чудо-женщину. Новая супергероиня завоевала их сердца
Поклонники Галь Гадот увидели ее дублершу и поняли, что поспешили, признаваясь в любви актрисе, ведь за кадром все это время находилась еще более симпатичная, по их...
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