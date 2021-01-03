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TC Candler назвал женщину с самым красивым лицом в мире
Источник материала: Tut.by
Модель израильского происхождения Яэль Шелбию признали женщиной с самым красивым лицом в мире. Полный список опубликован на
19-летняя израильтянка впервые возглавила рейтинг, опередив по количеству набранных голосов тайскую исполнительницу Лису Манобан, австралийскую модель Мейку Вуллард и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй.
При этом сама Шелбия уже неоднократно оказывалась в списке 100 самых красивых женщин — в 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — третье, а в 2019 — второе.
Модель опубликовала новость о победе в своем Instagram-аккаунте и получила множество восторженных комментариев. «Поздравляем тебя! Ты действительно номер один», «Ты заслуживаешь победы как никто другой. Наша королева», «Я молилась на то, чтобы ты выиграла! Как я рада, что это случилось», — писали фанаты Шелбии.
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Модель израильского происхождения Яэль Шелбию признали женщиной с самым красивым лицом в мире
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