Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Источник материала: Onliner Год новый, а конкурсы прежние. Полюбившееся многим состязание под названием «Ремонт за копейку» продолжается. Сегодня историей преображения квадратных метров поделятся Мария и Николай из Бреста, которые в 2018 году воплотили заветную мечту — купили собственную квартиру. Паре довелось приложить немало усилий, чтобы давно не видевшее ремонта жилье потеряло все признаки 80-х и 90-х и превратилось в уютное пространство для семьи из трех человек. «Самый бюджетный вариант ремонта — это, пожалуй, не делать его вообще, а провести в старом ремонте генеральную уборку», — шутит брестчанка и подобно рассказывает, как шла к результату. А мы напоминаем, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Поучаствовать можете и вы: свои истории присылайте на dm@onliner.by.





— Чуть более двух лет назад, в октябре 2018 года, наконец настало время ремонта нашей новой квартиры. От прежних хозяев нам достались не только стены и пол с потолком, но и немного мебели. Что-то мы продали, разместив объявления на различных площадках, а вот стол, два стула и узкие шкафы оставили себе на первое время, чтобы удобнее было делать ремонт.





Первым делом подготовили квартиру для ремонта — содрали старые обои, отбили плитку, оставив голые стены. Параллельно записались в водоканал и горгаз на установку счетчиков, чтобы экономить в дальнейшем на квартплате, так как прописано в новой квартире три человека. На установку четырех счетчиков воды ушло 325 рублей, на установку газового — еще 140.



Так выглядела квартира до ремонта



















Вывод: в ЖЭС лучше установку счетчиков не заказывать: говорили, что сделают за неделю, а по итогу ни звонка, ни привета. И никто там ничего не знал про наш заказ, только время потеряли. Зато как только обратились в водоканал, все сделали в срок. Кстати, за перекрытие стояков воды ЖЭС берет плату — по 5 рублей за каждый стояк (неожиданно было!). В горгаз запись на установку счетчика оказалась на месяц вперед. Еще в этой организации возят с собой на установку большие старые счетчики размером с лист формата А4, этот момент лучше заранее уточнить, чтобы потом не было сюрпризов, если вы вдруг хотели маленький и аккуратный.

Новую газовую плиту мы хотели купить в магазине «Атлант», но там не было нужной модели, поэтому консультанты порекомендовали заказать ее через сторонний сайт, а там цена была рублей на 20 ниже и с бесплатной доставкой домой в прихожую.

Пока разбирались со счетчиками, подготовили план работы. Правда, при здравой оценке состояния квартиры выяснилось, что нужна замена всей проводки, а это не входило в наши планы! Мастера озвучивали ценник за работу от $200. Но мы, заручившись поддержкой знакомого электрика, решили протянуть проводку сами.





Нашли все распределительные коробки и протянули провода по старым каналам (материалы: медные провода 2,5×2 и 2,5×3 на кухню). После чего знакомый сделал все скрутки, подключил новые тумблеры, и на одну проблему стало меньше! Мне удобнее, когда выключатели стоят выше (на старых местах), чтобы ребенок не щелкал ими, да и просто мне так удобнее, опускать ниже розетки и выключатели не собиралась, смысла в этом не вижу (некоторые электрики прямо настаивали на переносе выключателей и розеток вниз). Живя в квартире уже почти два года, могу смело сказать, что розеток хватает.





Кухонный гарнитур заказали заранее в местной ЧУП «Сенира» (за 830 рублей), чтобы за время, пока его делают, мы смогли подготовить само помещение. Под заказанный кухонный гарнитур выбирали плитку, обои и линолеум. Сразу решили, что потолок будет натяжной белый сатиновый (вышел около 180 рублей, заказывали через студию натяжных потолков P&P).













Для рабочей зоны на кухне покупали нашу березовскую плитку, соотношение цена — качество супер (была по цене 21 рубль за кв. м). Заказали пластиковую дверь и окно, выходящее на балкон, — обошлись в 425 рублей (взяли профиль Brusbox 70, стеклопакет одинарный — решили, что этого будет достаточно, поскольку балкон тоже застеклили).





Пол выравнивали самонивелиром. Фирма по изготовлению окон ПВХ установила окно и дверь за 2 часа, и в тот же день привезли кухонный гарнитур. Стараясь не затормозить процесс, мы тут же купили линолеум (размеры 3×3,30 м) — вышел в 156 рублей (критериями были толщина защитного слоя с приятным рисунком). Кухонные шкафчики собрали за пару дней.

Стиральную машину купили на акции за 734 руб. (+ дополнительная расширенная гарантия на 3 года за 95 рублей, планируем машину интенсивно использовать, так как есть маленький ребенок). За эту покупку на бонусную карту начислили 50 рублей, и их мы использовали для покупки вытяжки, которая нам обошлась в 168 рублей (вместо 218). Смеситель Rubineta брали на акции, заплатив 86 рублей. Мойку нашли на строительном рынке, выбор в павильоне был огромный, еще и скидку сделали.













Холодильник очень долго выбирали. Долго сравнивали подходящие модели и остановились на LG GA-B419SLGL, который был на акции за 999 рублей. Конечно, хотели взять в рассрочку, но тогда цена была бы не акционная. Цена на холодильник через пару дней стала просто 1070 рублей (без акций, хотя изначально до акции была якобы 1236 руб.). Стулья брали в «Ами мебель» на акции.

После кухни по плану был ремонт в ванной и туалете. Замена полотенцесушителя мастером нам обошлась в 110 рублей, сам полотенцесушитель стоил 95 рублей с двумя креплениями (размер 50 на 90), покупали в магазине «Белпрок», в котором по понедельникам была скидка 10%. Замену старых сильно ржавых труб под горячую и холодную воду в ванную на полипропиленовые доверили мастеру, вышло с материалом 70 руб. (разбежка за эту работу у разных мастеров существенная, некоторые говорили цену в 200 рублей за работу и около 100 рублей за материал).









Плитка в ванную нам понравилась березовская, по 15 руб. за метр квадратный (вышло около 200 рублей на ванную комнату). Плитку в туалет выбрали быстрее, чем в ванной (вышло около 80 рублей), производитель российский, качество хорошее. Муж сам выложил плитку. Потолок помог зашпатлевать и покрасить мой отец. Первый раз купили водоэмульсионную краску Decoral (по рекомендации продавца-консультанта), на которой написано, что одного литра хватит до 12 кв. метров, а по итогу на потолок ванной комнаты (почти 3 метра квадратных) ее еле хватило. Второй раз купили «Ультра Бель», только уже ведро не на литр, а на три, и качество очень даже хорошее, и белее! Полочки в туалете муж сделал из фанеры и брусков, после я слегка пропитала их белой краской.





Столешницу в ванную решили сделать своими руками: купили подоконную доску, бруски, крепления, масло и по нарисованному макету принялись выполнять задуманное. Получилось как хотели. Умывальник покупали в «Керамине», новоселам скидка 7% — и вышел он нам в 44 рубля.

Параллельно за день поклеили обои в зале. Ребята из студии натяжных потолков P&P установили потолок со скрытой нишей и карнизом. После муж выровнял пол, залил цементным раствором, и постелили линолеум, прикрепили плинтусы. Матрас заказали в Eos, на размер 160 на 200 вышло 441 рубль, выбирали, чтобы удобно было и по цене, после дивана любой матрас хорош.









Сами сделали кровать. Заказали в Mile распил ДСП для кровати (на акции распил был бесплатный), столешницы для рабочего стола и для столика и стульчика ребенку — в общем, лист ДСП мы распилили по максимуму. За ДСП отдали 100 рублей (с пластиковой кромкой). Собрали дома каркас кровати, муж сделал рабочий стол в цвет нашей мебели, ребенку столик и стульчик. Также купили небольшой диванчик в комнату в «Ами мебель», качество там такое, как и цена, поэтому больших надежд на диванчик за 400 рублей нет, посидеть на нем можно, и раскладывается он вперед (спальное место около 140 на 190). Ковер покупали в специализированном магазине с коврами, выбрали витебский с большим ворсом (вышел 175 руб.).





В коридоре потолок зашпатлевали сами, первый слой тренировалась я, а второй слой уже выравнивал мой отец. Пол в коридоре был ужасно неровный, с очень заметными буграми и дырками в стыках. Это дело мы тоже исправили: бугор сбили перфоратором (был он на стыке плит, и строители в свое время хорошо сэкономили на заливке) и аккуратно выровняли цементной стяжкой. Обои в коридор вышли рублей в 55, (за год кошка обои в коридоре слегка пообрывала на углах, и со временем переклеим их на другие).













Линолеум покупали на акции, вышел 200 рублей. Шкаф-купе решили заказать, чтобы нам его установили, также у разных фирм стоимость расходилась до 600 рублей, при том что некоторые сразу исходя из размера говорили цену в 1600 рублей. Заказали у ИП за 980 рублей, без привязки к доллару (как у некоторых). Сделали шкаф за три недели, установка была, конечно, с нюансами, и все же везде нужно контролировать работу!





Входную дверь покупали в магазине «Юркас» в беспроцентную рассрочку (в августе 2020-го), взяли модель «Камелот» за 684 руб., устанавливали дверь самостоятельно, на чем сэкономили 80 руб. Старую входную дверь продали за 60 рублей.

Балкон еще остается недоделанным, вагонку убрали и сделаем что-нибудь попроще. Окна больших размеров фирмы неохотно хотят брать на изготовление, пытаются переубедить, но все же фирма «ОкнаПроф» согласилась нам их установить и предупредила о возможных последствиях в процессе эксплуатации, за что им огромное спасибо: очень хотелось широкие окна. Шторки плиссе покупали в Ikea (по 8 руб.).









Пол выровняли балками (перепад был 7 см), пространство заполнили пенопластом и пеной, сверху постелили ДСП, в конце будет лежать линолеум. Из остатка ДСП муж сделал антресоль в коридоре. В планах еще поставить стол и мини-диванчик для отдыха.





Некоторые вещи делали с мужем после работы, в выходные дни, когда все отдыхают (с октября в режиме «после работы домой ремонт делать» — около четырех месяцев ушло на ремонт).

Мелочи в виде светильников, карниза покупали у родственников по приятным ценам (у них свой небольшой магазин на строительном рынке). Также большинство материалов брали в строительных магазинах — «Материке», «Ома», Mile, цены у всех более-менее одинаковые, но ассортимент все же отличался, и, конечно же, не забывали про строительный рынок: там всегда найдется то, чего нет в гипермаркетах.









Межкомнатные двери сначала заказали в фирменном магазине «Юркас» с бесплатной доставкой домой. Выбор в данном магазине огромный, можно реально посмотреть модель, которая приглянулась на их сайте, неудобно, что находится он на выезде из Бреста. Изначально продавец сказал, что двери есть в наличии и в пятницу привезут, но, как оказалось, в наличии только одно полотно, а вот второе, по словам одного продавца, уже делается, после двух пятниц сказали, что уже едет, а когда мы приехали отказываться от заказа, сказали, что его еще даже и не начинали делать. В общем, месяц зря ждали свои двери, время потеряли и купили в магазине Mile две подходящие двери, которые были реально в наличии (а не где-то там на складе). Установку дверей доверили мастеру, за дверь в среднем 60 руб. по городу (в марте 2019 года).





Все расходы по ходу ремонта мы записывали в таблицу, чтобы реально посмотреть, сколько надо денег на ремонт с нуля. Из своего непосильным трудом нажитого имущества у нас были: телевизор, кроватка детская, компьютер, комод, мультиварка. На разную мелочь уходило много денег (с учетом того что некоторые инструменты и материалы у нас уже были). Выгодно покупать на акции некоторые материалы для ремонта, особенно когда знаешь, что они тебе в будущем понадобятся.









Полезными были статьи с «Онлайнера», где люди делились своим опытом ремонта, были и полезные комментарии к этим статьям. Обсуждения на форуме, отзывы о товарах очень помогали в выборе бытовой техники. Насчет полотенцесушителя поторопились: исходя из отзывов, стоило бы поставить перемычку с краниками, поскольку новые полотенцесушители имеют свойство протекать.





Некоторые крупные товары брали в рассрочку, «Карта Покупок» была нашей помощницей во многих срочных приобретениях. У каждого свой бюджет и свои запросы для ремонта квартиры. Когда сделали ремонт своими руками, мы уверены в том, что здесь все так, как и должно быть! Мы сделали ремонт для себя и, возможно, через пару лет сможем купить жилье побольше. Спасибо тем, кто читает статьи до конца!













Всего на ремонт и обстановку семья потратила почти 26 500 рублей.

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