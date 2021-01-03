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Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

03.01.2021 08:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Год новый, а конкурсы прежние. Полюбившееся многим состязание под названием «Ремонт за копейку» продолжается. Сегодня историей преображения квадратных метров поделятся Мария и Николай из Бреста, которые в 2018 году воплотили заветную мечту — купили собственную квартиру. Паре довелось приложить немало усилий, чтобы давно не видевшее ремонта жилье потеряло все признаки 80-х и 90-х и превратилось в уютное пространство для семьи из трех человек. «Самый бюджетный вариант ремонта — это, пожалуй, не делать его вообще, а провести в старом ремонте генеральную уборку», — шутит брестчанка и подобно рассказывает, как шла к результату. А мы напоминаем, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Поучаствовать можете и вы: свои истории присылайте на dm@onliner.by.

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

— Чуть более двух лет назад, в октябре 2018 года, наконец настало время ремонта нашей новой квартиры. От прежних хозяев нам достались не только стены и пол с потолком, но и немного мебели. Что-то мы продали, разместив объявления на различных площадках, а вот стол, два стула и узкие шкафы оставили себе на первое время, чтобы удобнее было делать ремонт.

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Первым делом подготовили квартиру для ремонта — содрали старые обои, отбили плитку, оставив голые стены. Параллельно записались в водоканал и горгаз на установку счетчиков, чтобы экономить в дальнейшем на квартплате, так как прописано в новой квартире три человека. На установку четырех счетчиков воды ушло 325 рублей, на установку газового — еще 140.


Так выглядела квартира до ремонта









Вывод: в ЖЭС лучше установку счетчиков не заказывать: говорили, что сделают за неделю, а по итогу ни звонка, ни привета. И никто там ничего не знал про наш заказ, только время потеряли. Зато как только обратились в водоканал, все сделали в срок. Кстати, за перекрытие стояков воды ЖЭС берет плату — по 5 рублей за каждый стояк (неожиданно было!).  В горгаз запись на установку счетчика оказалась на месяц вперед. Еще в этой организации возят с собой на установку большие старые счетчики размером с лист формата А4, этот момент лучше заранее уточнить, чтобы потом не было сюрпризов, если вы вдруг хотели маленький и аккуратный.

Новую газовую плиту мы хотели купить в магазине «Атлант», но там не было нужной модели, поэтому консультанты порекомендовали заказать ее через сторонний сайт, а там цена была рублей на 20 ниже и с бесплатной доставкой домой в прихожую.

Пока разбирались со счетчиками, подготовили план работы. Правда, при здравой оценке состояния квартиры выяснилось, что нужна замена всей проводки, а это не входило в наши планы! Мастера озвучивали ценник за работу от $200. Но мы, заручившись поддержкой знакомого электрика, решили протянуть проводку сами.

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Нашли все распределительные коробки и протянули провода по старым каналам (материалы: медные провода 2,5×2 и 2,5×3 на кухню). После чего знакомый сделал все скрутки, подключил новые тумблеры, и на одну проблему стало меньше! Мне удобнее, когда выключатели стоят выше (на старых местах), чтобы ребенок не щелкал ими, да и просто мне так удобнее, опускать ниже розетки и выключатели не собиралась, смысла в этом не вижу (некоторые электрики прямо настаивали на переносе выключателей и розеток вниз). Живя в квартире уже почти два года, могу смело сказать, что розеток хватает.

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Кухонный гарнитур заказали заранее в местной ЧУП «Сенира» (за 830 рублей), чтобы за время, пока его делают, мы смогли подготовить само помещение. Под заказанный кухонный гарнитур выбирали плитку, обои и линолеум. Сразу решили, что потолок будет натяжной белый сатиновый (вышел около 180 рублей, заказывали через студию натяжных потолков P&P).

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей
Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей
Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Для рабочей зоны на кухне покупали нашу березовскую плитку, соотношение цена — качество супер (была по цене 21 рубль за кв. м). Заказали пластиковую дверь и окно, выходящее на балкон, — обошлись в 425 рублей (взяли профиль Brusbox 70, стеклопакет одинарный — решили, что этого будет достаточно, поскольку балкон тоже застеклили).

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Пол выравнивали самонивелиром. Фирма по изготовлению окон ПВХ установила окно и дверь за 2 часа, и в тот же день привезли кухонный гарнитур. Стараясь не затормозить процесс, мы тут же купили линолеум (размеры 3×3,30 м) — вышел в 156 рублей (критериями были толщина защитного слоя с приятным рисунком). Кухонные шкафчики собрали за пару дней.

Стиральную машину купили на акции за 734 руб. (+ дополнительная расширенная гарантия на 3 года за 95 рублей, планируем машину интенсивно использовать, так как есть маленький ребенок). За эту покупку на бонусную карту начислили 50 рублей, и их мы использовали для покупки вытяжки, которая нам обошлась в 168 рублей (вместо 218). Смеситель Rubineta брали на акции, заплатив 86 рублей. Мойку нашли на строительном рынке, выбор в павильоне был огромный, еще и скидку сделали.






Холодильник очень долго выбирали. Долго сравнивали подходящие модели и остановились на  LG GA-B419SLGL, который был на акции за 999 рублей. Конечно, хотели взять в рассрочку, но тогда цена была бы не акционная.  Цена на холодильник через пару дней стала просто 1070 рублей (без акций, хотя изначально до акции была якобы 1236 руб.). Стулья брали в «Ами мебель» на акции.

После кухни по плану был ремонт в ванной и туалете. Замена полотенцесушителя мастером нам обошлась в 110 рублей, сам полотенцесушитель стоил 95 рублей с двумя креплениями (размер 50 на 90), покупали в магазине «Белпрок», в котором по понедельникам была скидка 10%. Замену старых сильно ржавых труб под горячую и холодную воду в ванную на полипропиленовые доверили мастеру, вышло с материалом 70 руб. (разбежка за эту работу у разных мастеров существенная, некоторые говорили цену в 200 рублей за работу и около 100 рублей за материал).

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей
Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Плитка в ванную нам понравилась березовская, по 15 руб. за метр квадратный (вышло около 200 рублей на ванную комнату). Плитку в туалет выбрали быстрее, чем в ванной (вышло около 80 рублей), производитель российский, качество хорошее. Муж сам выложил плитку. Потолок помог зашпатлевать и покрасить мой отец. Первый раз купили водоэмульсионную краску Decoral  (по рекомендации продавца-консультанта), на которой написано, что одного литра хватит до 12 кв. метров, а по итогу на потолок ванной комнаты (почти 3 метра квадратных) ее еле хватило. Второй раз купили «Ультра Бель», только уже ведро не на литр, а на три, и качество очень даже хорошее, и белее! Полочки в туалете муж сделал из фанеры и брусков, после я слегка пропитала их белой краской.

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Столешницу в ванную решили сделать своими руками: купили подоконную доску, бруски, крепления, масло и по нарисованному макету принялись выполнять задуманное. Получилось как хотели. Умывальник покупали в «Керамине», новоселам скидка 7% — и вышел он нам в 44 рубля.

Параллельно за день поклеили обои в зале. Ребята из студии натяжных потолков P&P установили потолок со скрытой нишей и карнизом. После муж выровнял пол, залил цементным раствором, и постелили линолеум, прикрепили плинтусы. Матрас заказали в Eos, на размер 160 на 200 вышло 441 рубль, выбирали, чтобы удобно было и по цене, после дивана любой матрас хорош.

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей
Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Сами сделали кровать. Заказали в Mile распил ДСП для кровати (на акции распил был бесплатный), столешницы для рабочего стола и для столика и стульчика ребенку — в общем, лист ДСП мы распилили по максимуму. За ДСП отдали 100 рублей (с пластиковой кромкой). Собрали дома каркас кровати, муж сделал рабочий стол в цвет нашей мебели, ребенку столик и стульчик. Также купили небольшой диванчик в комнату в «Ами мебель», качество там такое, как и цена, поэтому больших надежд на диванчик за 400 рублей нет, посидеть на нем можно, и раскладывается он вперед (спальное место около 140 на 190). Ковер покупали в специализированном магазине с коврами, выбрали витебский с большим ворсом (вышел 175 руб.).

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

В коридоре потолок зашпатлевали сами, первый слой тренировалась я, а второй слой уже выравнивал мой отец. Пол в коридоре был ужасно неровный, с очень заметными буграми и дырками в стыках. Это дело мы тоже исправили: бугор сбили перфоратором (был он на стыке плит, и строители в свое время хорошо сэкономили на заливке) и аккуратно выровняли цементной стяжкой. Обои в коридор вышли рублей в 55, (за год кошка обои в коридоре слегка пообрывала на углах, и со временем переклеим их на другие).

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей
Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей
Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Линолеум покупали на акции, вышел 200 рублей. Шкаф-купе решили заказать, чтобы нам его установили, также у разных фирм стоимость расходилась до 600 рублей, при том что некоторые сразу исходя из размера говорили цену в 1600 рублей. Заказали у ИП за 980 рублей, без привязки к доллару (как у некоторых). Сделали шкаф за три недели, установка была, конечно, с нюансами, и все же везде нужно контролировать работу!

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Входную дверь покупали в магазине «Юркас» в беспроцентную рассрочку (в августе 2020-го), взяли модель «Камелот» за 684 руб., устанавливали дверь самостоятельно, на чем сэкономили 80 руб. Старую входную дверь продали за 60 рублей.

Балкон еще остается недоделанным, вагонку убрали и сделаем что-нибудь попроще. Окна больших размеров фирмы неохотно хотят брать на изготовление, пытаются переубедить, но все же фирма «ОкнаПроф» согласилась нам их установить и предупредила о возможных последствиях в процессе эксплуатации, за что им огромное спасибо: очень хотелось широкие окна. Шторки плиссе покупали в Ikea (по 8 руб.).

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей
Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Пол выровняли балками (перепад был 7 см), пространство заполнили пенопластом и пеной, сверху постелили ДСП, в конце будет лежать линолеум. Из остатка ДСП муж сделал антресоль в коридоре. В планах еще поставить стол и мини-диванчик для отдыха.

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Некоторые вещи делали с мужем после работы, в выходные дни, когда все отдыхают (с октября в режиме «после работы домой ремонт делать» — около четырех месяцев ушло на ремонт).

Мелочи в виде светильников, карниза покупали у родственников по приятным ценам (у них свой небольшой магазин на строительном рынке). Также большинство материалов брали в строительных магазинах — «Материке», «Ома», Mile, цены у всех более-менее одинаковые, но ассортимент все же отличался, и, конечно же, не забывали про строительный рынок: там всегда найдется то, чего нет в гипермаркетах.

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей
Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Межкомнатные двери сначала заказали в фирменном магазине «Юркас» с бесплатной доставкой домой. Выбор в данном магазине огромный, можно реально посмотреть модель, которая приглянулась на их сайте, неудобно, что находится он на выезде из Бреста. Изначально продавец сказал, что двери есть в наличии и в пятницу привезут, но, как оказалось, в наличии только одно полотно, а вот второе, по словам одного продавца, уже делается, после двух пятниц сказали, что уже едет, а когда мы приехали отказываться от заказа, сказали, что его еще даже и не начинали делать. В общем, месяц зря ждали свои двери, время потеряли и купили в магазине Mile две подходящие двери, которые были реально в наличии (а не где-то там на складе). Установку дверей доверили мастеру, за дверь в среднем 60 руб. по городу (в марте 2019 года).

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Все расходы по ходу ремонта мы записывали в таблицу, чтобы реально посмотреть, сколько надо денег на ремонт с нуля. Из своего непосильным трудом нажитого имущества у нас были: телевизор, кроватка детская, компьютер, комод, мультиварка. На разную мелочь уходило много денег (с учетом того что некоторые инструменты и материалы у нас уже были). Выгодно покупать на акции некоторые материалы для ремонта, особенно когда знаешь, что они тебе в будущем понадобятся.

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей
Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Полезными были статьи с «Онлайнера», где люди делились своим опытом ремонта, были и полезные комментарии к этим статьям. Обсуждения на форуме, отзывы о товарах очень помогали в выборе бытовой техники. Насчет полотенцесушителя поторопились: исходя из отзывов, стоило бы поставить перемычку с краниками, поскольку новые полотенцесушители имеют свойство протекать.

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Некоторые крупные товары брали в рассрочку, «Карта Покупок» была нашей помощницей во многих срочных приобретениях. У каждого свой бюджет и свои запросы для ремонта квартиры. Когда сделали ремонт своими руками, мы уверены в том, что здесь все так, как и должно быть! Мы сделали ремонт для себя и, возможно, через пару лет сможем купить жилье побольше. Спасибо тем, кто читает статьи до конца!

Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей
Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей
Ремонт за копейку. Что можно сделать своими руками за четыре месяца и 26 тысяч рублей

Всего на ремонт и обстановку семья потратила почти 26 500 рублей.

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Теги: Брест
 
 
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Год новый, а конкурсы прежние. Полюбившееся многим состязание под названием «Ремонт за копейку» продолжается. Сегодня историей преображения квадратных метров...
 
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