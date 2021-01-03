«Боевые монахини» на службе диктатора. Действительно ли «амазонки» охраняли Муаммара Каддафи?

Источник материала: Onliner Муаммар Каддафи правил Ливией на протяжении многих десятилетий, постепенно обрастая званиями, чинами и титулами различной степени важности. Считается, что де-факто руководство страной в его руки перешло в 1969 году, «официально» это произошло чуть позже. В определенный момент Каддафи решил отказаться от всех высоких постов — вероятно, это стало для него утомительно. Либо существовали другие — глубинные причины. Так появился Братский вождь и лидер революции.

Еще до этого момента Муаммар Каддафи жесткой рукой начал строить новое государство, поднимая грамотность, уровень жизни населения. Попутно он раскрывал империалистические заговоры, запретил оппозицию и создание политических партий, забастовки и иные проявления недовольства, взял под контроль СМИ.

Законность методов, судя по данным из открытых источников, его не волновала: в борьбе с инакомыслием и оппонентами он избрал простейший для него способ избавления — насилие и репрессии. При этом простой люд поначалу поддерживал Каддафи: он имел сильную харизму и выглядел заботливым лидером.

Внешняя политика строилась на идеалах революционно настроенного Каддафи, у него были претензии на некоторые граничащие с Ливией территории, а западные страны относились к Братскому вождю с опаской, ведь он призывал бороться с капитализмом и всеми его проявлениями радикальными методами. И боролся, устраивая теракты.



Фото: World News

Помимо внешних, были и внутренние враги, поэтому, как и любой другой диктатор, Муаммар Каддафи был вынужден создавать вокруг себя непробиваемую оборону — особенно после того, как несколько сподвижников предали его (они, конечно, были казнены). Наверняка это была целая армия, но нас интересует только ее часть — «элитное подразделение», которое известно под разными названиями. Официально их именовали «революционные монахини», а пресса прозвала «амазонками».

Подразделение, вероятно, было сформировано на рубеже 70—80-х годов (называют как 70-е годы, так и начало 80-х), когда Муаммар Каддафи отказался от прежних званий и титулов, став Братским вождем и лидером первосентябрьской Великой революции Социалистической народной ливийской арабской Джамахирии (или сокращенно Братским вождем и лидером революции). «Новый Каддафи» занялся созданием свежего образа.



Фото: news.com.au

Однако с учетом того, что «революционные монахини» впервые попали в поле зрения общественности где-то в начале 90-х годов (до этого охраной Каддафи занимались спецы из восточной Германии), «амазонки» скорее стали заметной боевой единицей именно в самом конце века. Всего их, по разным данным, было 400—500 человек на протяжении 10 лет.

Данных о «женском подразделении» Каддафи на удивление немного: в основном это слухи и предположения, позже появились откровения некоторых сотрудниц, однако они не раскрывают многих особенностей подбора и подготовки охраны. Причина, видимо, и в том, что после свержения диктатора многие документы были уничтожены — среди них оказались и описывающие особенности службы «революционных монахинь».



Фото: news.com.au

Согласно одной из гипотез, которая является самой распространенной, ливийский лидер окружил себя женщинами, так как арабские мужчины не станут атаковать их. Или, по крайней мере, это вызовет замешательство. В ее пользу говорит и значительный рост количества женских подразделений в стране, организация милицейских отрядов, состоящих из «слабого» пола. Считалось, что чуть ли не половину армии Ливии в определенный момент составляли женщины.

Согласно второй гипотезе, все дело в показушности и желании Каддафи устраивать шоу из своего появления. На это указывает и то, что, в отличие от остальных женщин арабского мира, многие «монахини» имели «западную» внешность — прически с распущенными волосами, яркая и разнообразная одежда, разрешение носить обувь с каблуком (в том числе во время охраны первого лица) и так далее. Кроме того, с точки зрения психологии, женщина, в отличие от мужчин, не является «конкурентом» и потому не будет претендовать на власть.



Фото: The World

В то же время в окружении «папочки» (за глаза его якобы звали daddy) встречались и женщины-«серые мышки»: с минимумом макияжа, без ярких элементов одежды, с «простой» внешностью — видимо, это и были реальные телохранители.

Несмотря на черты шоу в появлении «амазонок», их военная подготовка была вполне настоящей.



Фото: The Daily Beast

Кстати, бытует миф, что именно Каддафи дал начало моде на женщин-телохранителей, однако подобная практика существовала и до него — ливийский лидер, может, задал тренд. А так женщины-охранники считаются эффективными сотрудниками: в составе свиты такие обычно меньше бросаются в глаза, их не считают угрозой, потому они могут быть недооценены и в итоге получают тактическое превосходство. Однако в случае с Каддафи все не так однозначно.

Перед тем как предстать пред очами главы государства, они проходили интенсивный курс обучения в военной академии. Затем девушки (одна пикантная особенность — по некоторым данным, служить Братскому вождю могли лишь девственницы, дававшие обет целомудрия перед службой) выходили специалистами в области рукопашного боя, в совершенстве владели разными видами оружия — в британской прессе их называли «тренированными убийцами». Кроме того, девушки, поступив на службу по идейным соображениям и не имев в прошлом сексуальных контактов, якобы с меньшей вероятностью предали бы своего хозяина.





Прошедшие подготовку «ограненные алмазы» направлялись на прием к Муаммару Каддафи, который, ориентируясь на собственное восприятие прекрасного, отбирал сотрудниц для сопровождения себя.

Затем он менял имена всех девушек на одно — Аиша: так зовут одну из дочерей диктатора (по другим данным, Аишами звали только особенно доверенных телохранителей, до других Каддафи дела не было). Заодно такая «унификация» позволяла не путаться в именах. В ответ на оказанную честь избранницы давали клятву защищать Братского вождя и лидера революции ценой своей жизни.

После смерти Каддафи 52-летняя Джамиля Калифа аль-Арун, глава военного подразделения, которое в англоязычной прессе называют 77 Brigade, сказала в интервью: «Я боролась за него, и это было честью для меня. Он был хорошим и благородным человеком, и я горжусь тем, что служила ему. Я любила его. Это был мой долг. Но теперь все кончено, и я хочу домой». Слова на тот момент (2011 год) заключенной в тюрьме иллюстрируют преданность военных своему главнокомандующему.





В то же время Джамиля Калифа аль-Арун была расстроена тем, что не попала в элитное подразделение охраны Каддафи. «Для этого нужно было быть высокой, красивой и иметь длинные волосы. Поэтому я не смогла попасть туда». Своими словами она отчасти подтверждала информацию о методах отбора «амазонок».

Говорят, оказаться в первом круге охраны Каддафи считалось большой честью и для кого-то мечтой (такие же мечты озвучивали и охранники северокорейских лидеров). Так, одна из бывших телохранительниц Каддафи в интервью после его смерти рассказала, что пойти на службу она решила после увиденных по телевизору кадров: показывали действующих сотрудниц охраны. По ее словам, все выглядело очень романтично, воодушевляюще, а сам факт того, что можно оказаться рядом с вождем, заставлял трепетать.



Фото: HuffPost

Впрочем, со временем появлялось больше подробностей о работе в «спецподразделении» — утверждалось, что далеко не все женщины были добровольцами на службе у диктатора. Кого-то забирали из семей и принуждали к работе под угрозой расправы в случае отказа. «Ты либо станешь телохранителем, либо твой брат отправится в тюрьму до конца жизни», — такие «уговоры» были не редкостью.

За «поставки» среди прочих якобы отвечала Мабрука Шериф, министр социальных дел Ливии. Каждая новая группа, присланная для одобрения Братского вождя, повышала рейтинг чиновницы в глазах ее шефа. Утверждается, что Шериф сопровождала Каддафи в зарубежных поездках именно для поиска новых девушек — например, этим она занималась во Франции во время визита «лидера революции» в Париж.

Западные журналисты указывают на то, что Муаммар Каддафи в принципе отходил от принятых в арабском мире принципов, наделяя женщин несвойственной культуре властью. Так, его личными делами занималась Мабрука аль-Машат — лоялистка, которая наслаждалась покровительством босса. Были и другие примеры, в том числе упомянутый выше.



Фото: Al Bawaba

Эти женщины, равно как и подразделение «амазонок», были не просто военной силой, но и заменяли Каддафи глаза и уши. В мире, где шпионы в основном мужчины, это был грамотный ход.

«Нам был дан приказ рассказывать обо всех странностях вокруг, общаться по этому поводу с кем-либо было запрещено. Может, он доверял нам больше, чем остальным. А может, ему просто нравились девушки», — рассказывала после задержания 19-летняя Нисрин Абудл Хади.

Обычно «женский отряд» следовал за своим правителем в путешествиях, когда требовалось выйти на люди. Чаще всего в команде сопровождения насчитывалось 15 женщин, а остальные, оставшиеся за кадром, находились в резерве. Другие «отдыхали» и занимались «домашними» делами — как минимум присматривали за дворцами Каддафи в его отсутствие.

Фото: acidcow.com

Внешне все выглядело чинно и благородно, пусть и «экстравагантно», однако, по рассказам бывших служащих, некоторые из них подвергались сексуальному насилию со стороны самого Каддафи и его сыновей, а потом генералов и других первых лиц государства.

Судя по публикациям европейской и западной прессы, в первую очередь это касалось «гарема» ливийского диктатора — когда тот находился на родине. «Для Каддафи изнасилование было оружием, способом показать свою власть над другими — женщинами и мужчинами (насилуя их дочерей и жен)», — рассказывала журналистка Le Monde после бесед с пострадавшими женщинами.

В то же время сообщалось как минимум о пяти изнасилованиях женщин-телохранителей. Одна из них рассказала, как впервые оказалась в спальне Каддафи. До этого момента она воспринимала его как «отца, лидера нации»… Впрочем, это и ряд других заявлений было сложно проверить: правозащитные организации указывали на данный факт, одновременно не отрицая самой возможности насилия.

Фото: Reuters

В истории «революционных монахинь» все же есть пример, когда «амазонки» оказались втянуты в реальный бой. Знаковым стал инцидент, произошедший в 1998 году. Тогда Муаммар Каддафи был обстрелян неизвестными неподалеку от ливийско-египетской границы. Одна из телохранительниц закрыла его собственным телом и погибла, семеро были ранены. С тех пор правитель под пули не попадал — может, «революционные монахини» действительно были эффективным подразделением?



Фото: NDTV.com

Интересный момент, но падению режима Каддафи также, вероятно, способствовала женщина. 24-летняя инженер была известна под кодовым именем Nomidia. Вначале она поставляла информацию о военных объектах независимому телеканалу, а затем накопленные за месяцы кропотливой работы данные она передала военным НАТО. Те использовали их в 2011 году для уничтожения ряда объектов, а Каддафи пустился в непродолжительные бега. Nomidia осталась незамеченной именно благодаря полу — разве может женщина быть опасной? Это заблуждение погубило как противников ливийского диктатора, так и его самого.

На видео ниже Каддафи не смог ответить на вопрос, что он думает о потере контроля над частью страны в 2011 году:

Источники: The Guardian , Reuters , Washington Post , Times of Malta , The Daily Mail ( 1 , 2 ), Al Arabiya , Face2FaceAfrica , DigitalJournal , France 24 , Independent Online .

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