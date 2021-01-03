ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

03.01.2021 08:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

С Нового года традиционно начинается новая жизнь. И речь сейчас не об экзистенциальном, духовном или романтическом, а о белорусском законодательстве. Увеличение пенсионного возраста и базовой величины, рост и появление огромного перечня налогов, повышение минимальной зарплаты и счетов за «коммуналку» — такие подарки прилетели белорусам в 2021-м. Здесь мы собрали все нововведения, а вы расскажите в комментариях, как они повлияли на вашу жизнь.

Увеличился пенсионный возраст

С первого дня 2020 года пенсионный возраст повысили еще на полгода. Белорусские женщины будут выходить на пенсию с 57,5 года, а мужчины — с 62,5 года. 

Вырос и минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Теперь для этого необходимо 18 лет осуществлять выплаты в Фонд социальной защиты населения. Если страхового стажа не хватает, то вместо трудовой пенсии будет начисляться социальная, которая сейчас составляет всего 129 рублей.

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

Повышение пенсионного возраста вряд ли стало для многих сюрпризом. Он постепенно растет до 2022 года и достигнет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Что же касается страхового стажа, необходимого для получения трудовой пенсии, то он будет повышаться до 2025 года и в итоге достигнет 20 лет и для мужчин, и для женщин.

Подросла базовая величина, а за ней налоги и штрафы

Базовую величину в Беларуси официально подняли с 27 до 29 рублей. Такая мера предусмотрена постановлением Совета министров от 30 декабря 2020 года №783. От базовой величины зависят размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий, других выплат, в том числе пособий по безработице.

Так, минимальное пособие для официальных безработных вырастет до 29 рублей, максимальное — до 87. А штраф в размере популярных 30 базовых будет составлять не привычные 810 рублей, а 870. А как вырастут штрафы за нарушение ПДД, подробно можно прочитать здесь.

Минимальная зарплата увеличилась

С 1 января 2021 года в Беларуси установилась месячная минимальная заработная плата в размере 400 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина от 21 декабря 2020 года №740, сообщили в пресс-службе правительства.

«Документ принят на основании части четвертой статьи 4 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года №124-З „Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы“. Постановление правительства от 29 августа 2019 года №582 признано утратившим силу», — рассказали в Совмине.

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

До 1 января 2021-го минимальная зарплата держалась на уровне 375 рублей, а в ноябре была проиндексирована до 388,42 рубля. Размер месячной минимальной заработной платы устанавливается Советом министров Республики Беларусь ежегодно с 1 января. Вот такой была самая маленькая зарплата в предыдущие годы:

  • 2019 — 330 рублей,
  • 2018 — 305 рублей,
  • 2017 — 265 рублей,
  • 2016 — 239,42 рубля,
  • 2015 — 218 рублей.

Поднялся налог для ИП, парикмахеров, репетиторов и переводчиков

С 1 января для индивидуальных предпринимателей и иных физлиц увеличивается месячная ставка единого налога. Об этом сказано в приложениии 24 к обновленному Налоговому кодексу (по ссылке — страницы 113—117).

Например, самый большой налог будут платить ИП, которые занимаются продажей авто- и мототехники, — от 462 рублей для работающих в столице до 315 для предпринимателей из малых и небогатых городов.

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года
Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

Также новая мера касается и тех, кто не занимается предпринимательской деятельностью. С Нового года с парикмахеров-косметологов будут брать от 111 до 35 рублей в месяц, с репетиторов — от 40 до 25 рублей. Действует та же схема: чем крупнее и богаче город, тем больше налог.

Отменены налоговые льготы для айтишников

Свежий Налоговый кодекс, кажется, не пощадил никого. В новой редакции повысился подоходный налог для резидентов ПВТ и индустриального парка «Великий камень». Раньше налог составлял 9%, а теперь вырос до 13%. В кодексе отмечено, что на это пришлось пойти «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19». Действовать нынешняя ставка налога для резидентов IT- и индустриального парка будет до 2023 года.

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

«Доходы физических лиц, полученные в течение календарного года по трудовым договорам от резидентов Парка высоких технологий, резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка „Великий камень“ и (или) совместной белорусско-китайской компании по развитию Китайско-Белорусского индустриального парка „Великий камень“, облагаются подоходным налогом с физических лиц по ставке тринадцать (13) процентов», — говорится в обновленном кодексе.

13% — стандартный подоходный налог в стране, но за компаниями — резидентами ПВТ пока сохраняются льготы по налоговым отчислениям в Фонд социальной защиты населения. Отчисления в ФСЗН в Беларуси составляют 35% дохода, но айтишники платят его без привязки к своим высоким зарплатам, а в привязке к средней зарплате по стране.

IT-компании о повышении подоходного до 13%

Согласно декрету «о ПВТ 2.0» особый режим налоговых льгот должен был действовать до 2049 года. Однако декрет является нормативным актом, в который могут вноситься изменения.

Вырос налог на прибыль для мобильных операторов

Да, опять все тот же обновленный кодекс диктует правила игры. Налог на прибыль для мобильных операторов с 1 января подскочил сразу с 18% до 30%. Однако A1 и МТС заранее пообещали не перекладывать бремя налоговой нагрузки на своих абонентов.

«Выражаем сожаление в связи с тем, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси, в то время как другие страны активно поощряют инвестиции в сферах, связанных с информационными технологиями и цифровой трансформацией», — заявил тогда оператор А1, комментируя ситуацию Onliner.

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

В МТС дальнейшую ценовую политику в условиях повышения налога прокомментировали так:

«Возможное изменение законодательства не окажет влияния на изменение цен для абонентов».

А вчера стало известно, что life:) повысит цены на некоторые тарифы и услуги с 12 января. Мобильный оператор сразу опроверг связь повышения цен с изменениями в налоговом законодательстве: утверждает, что повышение тарифов планировалось заранее и налоги тут ни при чем.

«С начала года мы удерживали цены на большинство тарифов. Чтобы продолжить расширять покрытие, запускать новые тарифы и услуги и делать наши сервисы лучше, с 12 января 2021 года будут изменены цены», — отмечено на сайте мобильного оператора.

Налог на прибыль в размере 30% будет взиматься с операторов сотовой связи до 1 января 2023 года.

У банков изменения в кешбэке

1 января 2021 года истек срок действия пункта 1.5 президентского указа № 493 «О развитии безналичных платежей» от 16.10.2014. Это означает, что частичной отмены подоходного налога на кешбэк больше нет. В 2017-м указ продлевался до 1 января 2021 года, а пока — тишина. В Нацбанке сообщили Onliner, что безналичная система по-прежнему нуждается в стимулировании роста, поэтому проект указа, где в том числе прописана льгота по налогообложению кешбэка, находится в правительстве. Но точные сроки подписания неизвестны, поэтому ряд банков — в основном негосударственных — объявил, что кешбэк будет выплачиваться за вычетом подоходного налога.

«В соответствии с окончанием срока действия п. 1.5 Указа президента №493 „О развитии безналичных платежей“ от 16.10.2014, манибэк с 1 января 2021 года (включая манибэк за декабрь) будет выплачен за вычетом подоходного налога», — одним из первых сообщил «Альфа Банк».

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

«Белгазпромбанк» также заявил, что 1 января изменяется порядок удержания подоходного налога с суммы вознаграждения (cash-back), уплачиваемого банком за совершение безналичных операций с использованием платежных карточек.

«С 01.01.2021 подоходный налог будет взиматься со всей суммы выплачиваемого банком вознаграждения в виде cash-back. Ранее подоходный налог удерживался, если сумма cash-back составляла более 2% от суммы», — указано на сайте банка.

Нововведения внес и «МТБанк»: внесены изменения в правила программ лояльности по банковским продуктам «PayOkay», «Автокарта», «МТБанк-Корона», «Халва», «Пакет услуг Simple», «Пакет услуг Gold», «Для себя», «Для себя Gold» , а также изменены размеры процентных ставок для расчета манибэк.

«с 1 января 2021 года на сайте ЗАО „МТБанк“ будет размещаться информация о размерах процентных ставок для начисления манибэк в рамках Программ лояльности (т. е. до удержания подоходного налога)», — сообщили в «МТБанке».

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

Банк «БелВЭБ» также изменил условия выплаты money-back, но привязал это не к истечению срока президентского указа, а к своей новой программе лояльности. Теперь на карты клиентов банка будут возвращаться не деньги, а баллы — их можно обменять на скидки в магазинах.

Такая мера коснулась всех карт, кроме Mastercard World «Дива». По ней снижаются ставки начисления кешбэка с 1,2% до 0,7%.

Банк «Дабрабыт» тоже обратил внимание, что действие налоговой льготы ограничено.

«Таким образом, после 01.01.2021 банк будет выступать налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет данного налога с любой суммы дохода клиента, полученного в виде манибэк», — объявили в финучреждении.

Появился транспортный налог

В Беларуси с Нового года введен транспортный налог. Он привязан не к прохождению техосмотра, как прежде, а к факту наличия авто. Получается, даже если ваше авто годами стоит в гараже, оно требует оплаты налога. Исключения составят электромобили, угнанные машины, а также выпущенные до 1991 года включительно. При этом сумма такого налога стала ниже, чем оплата госпошлины: максимум 87 рублей. Остальным автовладельцам, в том числе и юрлицам, раз в календарный год придется платить по ставкам, установленным в зависимости от разрешенной максимальной массы, вместимости или за одну единицу транспортного средства.

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

Так выглядят ставки транспортного налога для физических лиц. В правой графе указаны суммы в рублях, которые владельцам авто придется ежегодно вносить в бюджет.

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года
Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

Для ветеранов, пенсионеров и инвалидов предусмотрены налоговые льготы. Нынешний год станет переходным между системами налогообложения, поэтому от транспортного налога будут освобождены автовладельцы, которые до 1 июля 2021 года снимут автомобиль с учета. Кстати, органы местного управления и самоуправления смогут полностью или частично освобождать от транспортного налога людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Налоговый консультант — о плюсах и минусах транспортного налога

Все это указано в Законе «Об изменении Налогового кодекса», который опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Подробнее о транспортном налоге можно прочитать в главе 28 (стр. 80), а о его ставках — в приложении 27 (стр. 120).

Электромобили заряжаются платно

Стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС)  39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек. Оплатить заряд можно помощью мобильного приложения Malanka. Получается, что электротопливо в нашей стране стоит вдвое меньше бензина. Зарядка электрокара на 100 километров обойдется электромобилистам порядка 6 рублей в зависимости от типа заряда. Автомобиль с ДВС потратит на преодоление такого же расстояния около 10 литров топлива, что составит 18—20 рублей.

С какими проблемами столкнулись электромобилисты до введения оплаты на ЭЗС

— Зарядка электромобилей в Беларуси была бесплатной с 2014 года, с момента появления первых ЭЗС. Так долго бесплатными станции не были ни в одной стране мира. Но даже со вводом тарифа стоимость зарядки будет самой низкой в Европе. Такой цена на электричество останется в том числе и благодаря введению в эксплуатацию белорусской АЭС. Сегодня на отдельных ЭЗС в столице в день заряжается до 10 автомобилей, что близко к стандартным значениям и говорит о том, что мы готовы переходить на новый этап работы, — рассказал Onliner заместитель гендиректора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик.

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

Сбор на выезд за границу все-таки введен. Но решение останется за местными властями

Согласно статье №4 обновленного Налогового кодекса, с 1 января 2021 года и до 1 января 2023-го областные Советы депутатов вправе вводить на своих территориях местный сбор за пересечение транспортными средствами границы. Все это, как говорится в документе, «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19». Такой сбор при желании могут взять с владельцев автомобилей до 5 тонн.

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

Что по деньгам? Тоже решают местные власти в зависимости от массы авто. Но сумма не должна превышать три базовые (то есть 87 рублей). От количества пассажиров ценник не зависит.

От сбора освобождаются высокие чиновники и дипломаты, а также инвалиды, ветераны, ликвидаторы последствий на ЧАЭС, спортсмены, выезжающие на похороны и оздоровление и другие.

Платить за «коммуналку» придется больше

С 1 января, согласно указу №490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год», подписанному Александром Лукашенко, дорожает практически все (второй этап повышения «коммуналки» намечен на 1 июня).

Вот как официально позиционируют рост цен: «С 1 января на $4,2 подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $5».

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

Электроэнергия также не будет дешеветь, хотя недавно премьер-министр страны рассказал, что благодаря запуску первого блока АЭС Беларусь ежедневно экономит порядка $750 тысяч.

Как изменится «коммуналка» с 1 января

Отапливаться электричеством тоже станет дороже (а в Беларуси уже есть хозяева частных домов, которые выбрали именно такой способ, с многоэтажками все пока сложнее). Одноставочный тариф вырастет с 0,0834 рубля до 0,0894 рубля за 1 кВт∙ч. Если же решено было «считаться» по двум временным периодам, то с 1 января в период минимальных нагрузок 1 кВт·ч будут продавать за 0,0626 рубля (вместо нынешних 0,0584 рубля). В остальное же время суток электроэнергию посчитают по тарифу 0,1162 рубля за 1 кВт·ч (сегодня последний день, когда можно купить энергию за 0,1084 рубля).

Налог на аренду квартир подрос

До 1 января максимальная ставка подоходного налога для одной комнаты в Минске составляла 32,5 рубля, но с Нового года выросла до 34,3 рубля. Все благодаря освеженному Налоговому кодексу. Это значит, что за каждую комнату, сдаваемую в центре Минска, арендодатель ежемесячно будет платить 34,3 рубля в казну. Ставки налога для более удаленных от центра квартир будут ниже, их вскоре установит городской совет депутатов.

Изменились ставки подоходного налога и для других городов Беларуси, а также прочих объектов недвижимости: гаражей, машино-мест, нежилых помещений.

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

В общепите запрещено использовать пластиковую посуду

Изменения коснулись и экологии. Еще в феврале прошлого года Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) анонсировало перечень видов одноразовой пластиковой посуды, использовать и продавать которую в объектах общественного питания запрещается с 1 января 2021 года. Список получился солидный.

Это сделано для замены пластика на бумажную или другую экоупаковку — МАРТ принял целое постановление от 19 февраля 2020 г. №14 «О перечне одноразовой пластиковой посуды». В соответствии с п. 431 правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. №703, с 1 января 2021 г. запрещаются использование и продажа в объектах общественного питания следующей одноразовой пластиковой посуды:

  • палочки для размешивания напитков;
  • cтаканы;
  • тарелки;
  • трубочки (соломинки) для напитков;
  • упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий;
  • чашки.
Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

Запрет не касается изделий и предметов, изготовленных из бумаги и картона, дерева и иных материалов природного происхождения, а также из комбинированных материалов.

«Требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, приема и хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока службы (срока годности)», говорили ранее в МАРТ.

Введена бесплатная попытка ЭКО

С 1 января вступил в силу пункт из президентского декрета №171 о бесплатной попытке экстракорпорального оплодотворения. Такая возможность доступна супругам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет. Это при наличии медицинских показаний. Финансируется это за счет республиканского бюджета.

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

Выполнять такие процедуры, согласно постановлению Совмина, будут в РНПЦ «Мать и дитя», 2-м минском роддоме и Гомельском областном диагностическом медико-генетическом центре.

Налог на лекарства и медицинские изделия

При продаже в Беларуси лекарств и медицинских изделий (в т. ч. протезно-ортопедических), при их ввозе на территорию страны стала применяться ставка НДС в размере 10%, сообщает Министерство по налогам и сборам. В отношении некоторых лекарств и медизделий до этого года применялось освобождение от налога на добавленную стоимость — теперь такого не будет.

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

«Установлен переходный период сроком до 1 февраля 2021 года, за который нужно пересмотреть цены в розничной сети на остатки продовольственных товаров, товаров для детей, лекарственных средств и медицинских изделий с учетом включения в них НДС по новым правилам», — прокомментировали в МНС.

Применение ставки НДС в размере 10% будет зависеть от регистрации лекарств и медизделий в государственных реестрах.

Выросла базовая ставка, поднялись зарплаты соцработников

Величина базовой ставки с Нового года выросла на 10 рублей и достигла 195. Эта ставка применяется для зарплат бюджетников и работников других организаций, получающих субсидии.

Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

Также постановлением Минтруда и соцзащиты №101 устанавливается новая стимулирующая выплата работникам бюджетных организаций сферы соцобслуживания. Эта надбавка за специфику работы составит от 8% до 12% оклада — предполагается рост зарплат на 35—130 рублей. В министерстве отметили, что нововведение коснется более 34 тысяч человек. В основном это работники домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания населения.

Подорожали сигареты и поднялись минимальные цены на алкоголь

С Нового года некоторые марки сигарет подорожали от 5 до 24 копеек, сообщает Министерство по налогам и сборам. А в МАРТ рассказали, что и-за увеличения ставок акцизов подросли пороговые цены на алкоголь.  Декалитр чистого спирта теперь стоит 74,43 рубля.

Минимальная розничная цена пол-литра водки установлена на уровне 6,68 рубля. Пороговые ценники на плодовые 18%-е вина (без учета НДС) — 3,09 рубля за 0,7 литра.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С Нового года традиционно начинается новая жизнь. И речь сейчас не об экзистенциальном, духовном или романтическом, а о белорусском законодательстве. Увеличение...
 
Новости дня
Новости разные
 
TC Candler назвал женщину с самым красивым лицом в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика