Налог на кешбэк, выезд за границу и лекарства. Что изменилось в Беларуси с Нового года

Источник материала: Onliner С Нового года традиционно начинается новая жизнь. И речь сейчас не об экзистенциальном, духовном или романтическом, а о белорусском законодательстве. Увеличение пенсионного возраста и базовой величины, рост и появление огромного перечня налогов, повышение минимальной зарплаты и счетов за «коммуналку» — такие подарки прилетели белорусам в 2021-м. Здесь мы собрали все нововведения, а вы расскажите в комментариях, как они повлияли на вашу жизнь.

Увеличился пенсионный возраст

С первого дня 2020 года пенсионный возраст повысили еще на полгода. Белорусские женщины будут выходить на пенсию с 57,5 года, а мужчины — с 62,5 года.

Вырос и минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Теперь для этого необходимо 18 лет осуществлять выплаты в Фонд социальной защиты населения. Если страхового стажа не хватает, то вместо трудовой пенсии будет начисляться социальная, которая сейчас составляет всего 129 рублей.





Повышение пенсионного возраста вряд ли стало для многих сюрпризом. Он постепенно растет до 2022 года и достигнет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Что же касается страхового стажа, необходимого для получения трудовой пенсии, то он будет повышаться до 2025 года и в итоге достигнет 20 лет и для мужчин, и для женщин.

Подросла базовая величина, а за ней налоги и штрафы

Базовую величину в Беларуси официально подняли с 27 до 29 рублей. Такая мера предусмотрена постановлением Совета министров от 30 декабря 2020 года №783. От базовой величины зависят размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий, других выплат, в том числе пособий по безработице.

Так, минимальное пособие для официальных безработных вырастет до 29 рублей, максимальное — до 87. А штраф в размере популярных 30 базовых будет составлять не привычные 810 рублей, а 870. А как вырастут штрафы за нарушение ПДД, подробно можно прочитать здесь .

Минимальная зарплата увеличилась

С 1 января 2021 года в Беларуси установилась месячная минимальная заработная плата в размере 400 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина от 21 декабря 2020 года №740, сообщили в пресс-службе правительства.

«Документ принят на основании части четвертой статьи 4 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года №124-З „Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы“. Постановление правительства от 29 августа 2019 года №582 признано утратившим силу», — рассказали в Совмине.





До 1 января 2021-го минимальная зарплата держалась на уровне 375 рублей, а в ноябре была проиндексирована до 388,42 рубля. Размер месячной минимальной заработной платы устанавливается Советом министров Республики Беларусь ежегодно с 1 января. Вот такой была самая маленькая зарплата в предыдущие годы:

2019 — 330 рублей,

2018 — 305 рублей,

2017 — 265 рублей,

2016 — 239,42 рубля,

2015 — 218 рублей.

Поднялся налог для ИП, парикмахеров, репетиторов и переводчиков

С 1 января для индивидуальных предпринимателей и иных физлиц увеличивается месячная ставка единого налога. Об этом сказано в приложениии 24 к обновленному Налоговому кодексу (по ссылке — страницы 113—117).

Например, самый большой налог будут платить ИП, которые занимаются продажей авто- и мототехники, — от 462 рублей для работающих в столице до 315 для предпринимателей из малых и небогатых городов.









Также новая мера касается и тех, кто не занимается предпринимательской деятельностью. С Нового года с парикмахеров-косметологов будут брать от 111 до 35 рублей в месяц, с репетиторов — от 40 до 25 рублей. Действует та же схема: чем крупнее и богаче город, тем больше налог.

Отменены налоговые льготы для айтишников

Свежий Налоговый кодекс, кажется, не пощадил никого. В новой редакции повысился подоходный налог для резидентов ПВТ и индустриального парка «Великий камень». Раньше налог составлял 9%, а теперь вырос до 13%. В кодексе отмечено, что на это пришлось пойти «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19». Действовать нынешняя ставка налога для резидентов IT- и индустриального парка будет до 2023 года.





«Доходы физических лиц, полученные в течение календарного года по трудовым договорам от резидентов Парка высоких технологий, резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка „Великий камень“ и (или) совместной белорусско-китайской компании по развитию Китайско-Белорусского индустриального парка „Великий камень“, облагаются подоходным налогом с физических лиц по ставке тринадцать (13) процентов», — говорится в обновленном кодексе.

13% — стандартный подоходный налог в стране, но за компаниями — резидентами ПВТ пока сохраняются льготы по налоговым отчислениям в Фонд социальной защиты населения. Отчисления в ФСЗН в Беларуси составляют 35% дохода, но айтишники платят его без привязки к своим высоким зарплатам, а в привязке к средней зарплате по стране.

Согласно декрету «о ПВТ 2.0» особый режим налоговых льгот должен был действовать до 2049 года. Однако декрет является нормативным актом, в который могут вноситься изменения.

Вырос налог на прибыль для мобильных операторов



Да, опять все тот же обновленный кодекс диктует правила игры. Налог на прибыль для мобильных операторов с 1 января подскочил сразу с 18% до 30%. Однако A1 и МТС заранее пообещали не перекладывать бремя налоговой нагрузки на своих абонентов.

«Выражаем сожаление в связи с тем, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси, в то время как другие страны активно поощряют инвестиции в сферах, связанных с информационными технологиями и цифровой трансформацией», — заявил тогда оператор А1, комментируя ситуацию Onliner.





В МТС дальнейшую ценовую политику в условиях повышения налога прокомментировали так:

«Возможное изменение законодательства не окажет влияния на изменение цен для абонентов».

А вчера стало известно , что life:) повысит цены на некоторые тарифы и услуги с 12 января. Мобильный оператор сразу опроверг связь повышения цен с изменениями в налоговом законодательстве: утверждает, что повышение тарифов планировалось заранее и налоги тут ни при чем.

«С начала года мы удерживали цены на большинство тарифов. Чтобы продолжить расширять покрытие, запускать новые тарифы и услуги и делать наши сервисы лучше, с 12 января 2021 года будут изменены цены», — отмечено на сайте мобильного оператора.

Налог на прибыль в размере 30% будет взиматься с операторов сотовой связи до 1 января 2023 года.

У банков изменения в кешбэке

1 января 2021 года истек срок действия пункта 1.5 президентского указа № 493 «О развитии безналичных платежей» от 16.10.2014. Это означает, что частичной отмены подоходного налога на кешбэк больше нет. В 2017-м указ продлевался до 1 января 2021 года, а пока — тишина. В Нацбанке сообщили Onliner, что безналичная система по-прежнему нуждается в стимулировании роста, поэтому проект указа, где в том числе прописана льгота по налогообложению кешбэка, находится в правительстве. Но точные сроки подписания неизвестны, поэтому ряд банков — в основном негосударственных — объявил, что кешбэк будет выплачиваться за вычетом подоходного налога.

«В соответствии с окончанием срока действия п. 1.5 Указа президента №493 „О развитии безналичных платежей“ от 16.10.2014, манибэк с 1 января 2021 года (включая манибэк за декабрь) будет выплачен за вычетом подоходного налога», — одним из первых сообщил «Альфа Банк».





«Белгазпромбанк» также заявил, что 1 января изменяется порядок удержания подоходного налога с суммы вознаграждения (cash-back), уплачиваемого банком за совершение безналичных операций с использованием платежных карточек.

«С 01.01.2021 подоходный налог будет взиматься со всей суммы выплачиваемого банком вознаграждения в виде cash-back. Ранее подоходный налог удерживался, если сумма cash-back составляла более 2% от суммы», — указано на сайте банка.

Нововведения внес и «МТБанк»: внесены изменения в правила программ лояльности по банковским продуктам «PayOkay», «Автокарта», «МТБанк-Корона», «Халва», «Пакет услуг Simple», «Пакет услуг Gold», «Для себя», «Для себя Gold» , а также изменены размеры процентных ставок для расчета манибэк.

«с 1 января 2021 года на сайте ЗАО „МТБанк“ будет размещаться информация о размерах процентных ставок для начисления манибэк в рамках Программ лояльности (т. е. до удержания подоходного налога)», — сообщили в «МТБанке».





Банк «БелВЭБ» также изменил условия выплаты money-back, но привязал это не к истечению срока президентского указа, а к своей новой программе лояльности. Теперь на карты клиентов банка будут возвращаться не деньги, а баллы — их можно обменять на скидки в магазинах.



Такая мера коснулась всех карт, кроме Mastercard World «Дива». По ней снижаются ставки начисления кешбэка с 1,2% до 0,7%.

Банк «Дабрабыт» тоже обратил внимание, что действие налоговой льготы ограничено.

«Таким образом, после 01.01.2021 банк будет выступать налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет данного налога с любой суммы дохода клиента, полученного в виде манибэк», — объявили в финучреждении.

Появился транспортный налог

В Беларуси с Нового года введен транспортный налог. Он привязан не к прохождению техосмотра, как прежде, а к факту наличия авто. Получается, даже если ваше авто годами стоит в гараже, оно требует оплаты налога. Исключения составят электромобили, угнанные машины, а также выпущенные до 1991 года включительно. При этом сумма такого налога стала ниже, чем оплата госпошлины: максимум 87 рублей. Остальным автовладельцам, в том числе и юрлицам, раз в календарный год придется платить по ставкам, установленным в зависимости от разрешенной максимальной массы, вместимости или за одну единицу транспортного средства.





Так выглядят ставки транспортного налога для физических лиц. В правой графе указаны суммы в рублях, которые владельцам авто придется ежегодно вносить в бюджет.









Для ветеранов, пенсионеров и инвалидов предусмотрены налоговые льготы. Нынешний год станет переходным между системами налогообложения, поэтому от транспортного налога будут освобождены автовладельцы, которые до 1 июля 2021 года снимут автомобиль с учета. Кстати, органы местного управления и самоуправления смогут полностью или частично освобождать от транспортного налога людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Все это указано в Законе «Об изменении Налогового кодекса», который опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Подробнее о транспортном налоге можно прочитать в главе 28 (стр. 80), а о его ставках — в приложении 27 (стр. 120).

Электромобили заряжаются платно

Стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС) — 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек. Оплатить заряд можно помощью мобильного приложения Malanka. Получается, что электротопливо в нашей стране стоит вдвое меньше бензина. Зарядка электрокара на 100 километров обойдется электромобилистам порядка 6 рублей в зависимости от типа заряда. Автомобиль с ДВС потратит на преодоление такого же расстояния около 10 литров топлива, что составит 18—20 рублей.

— Зарядка электромобилей в Беларуси была бесплатной с 2014 года, с момента появления первых ЭЗС. Так долго бесплатными станции не были ни в одной стране мира. Но даже со вводом тарифа стоимость зарядки будет самой низкой в Европе. Такой цена на электричество останется в том числе и благодаря введению в эксплуатацию белорусской АЭС. Сегодня на отдельных ЭЗС в столице в день заряжается до 10 автомобилей, что близко к стандартным значениям и говорит о том, что мы готовы переходить на новый этап работы, — рассказал Onliner заместитель гендиректора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик.





Сбор на выезд за границу все-таки введен. Но решение останется за местными властями

Согласно статье №4 обновленного Налогового кодекса , с 1 января 2021 года и до 1 января 2023-го областные Советы депутатов вправе вводить на своих территориях местный сбор за пересечение транспортными средствами границы. Все это, как говорится в документе, «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19». Такой сбор при желании могут взять с владельцев автомобилей до 5 тонн.





Что по деньгам? Тоже решают местные власти в зависимости от массы авто. Но сумма не должна превышать три базовые (то есть 87 рублей). От количества пассажиров ценник не зависит.

От сбора освобождаются высокие чиновники и дипломаты, а также инвалиды, ветераны, ликвидаторы последствий на ЧАЭС, спортсмены, выезжающие на похороны и оздоровление и другие.

Платить за «коммуналку» придется больше

С 1 января, согласно указу №490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год», подписанному Александром Лукашенко, дорожает практически все (второй этап повышения «коммуналки» намечен на 1 июня).

Вот как официально позиционируют рост цен: «С 1 января на $4,2 подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $5».





Электроэнергия также не будет дешеветь, хотя недавно премьер-министр страны рассказал , что благодаря запуску первого блока АЭС Беларусь ежедневно экономит порядка $750 тысяч.

Отапливаться электричеством тоже станет дороже (а в Беларуси уже есть хозяева частных домов, которые выбрали именно такой способ, с многоэтажками все пока сложнее). Одноставочный тариф вырастет с 0,0834 рубля до 0,0894 рубля за 1 кВт∙ч. Если же решено было «считаться» по двум временным периодам, то с 1 января в период минимальных нагрузок 1 кВт·ч будут продавать за 0,0626 рубля (вместо нынешних 0,0584 рубля). В остальное же время суток электроэнергию посчитают по тарифу 0,1162 рубля за 1 кВт·ч (сегодня последний день, когда можно купить энергию за 0,1084 рубля).

Налог на аренду квартир подрос

До 1 января максимальная ставка подоходного налога для одной комнаты в Минске составляла 32,5 рубля, но с Нового года выросла до 34,3 рубля. Все благодаря освеженному Налоговому кодексу. Это значит, что за каждую комнату, сдаваемую в центре Минска, арендодатель ежемесячно будет платить 34,3 рубля в казну. Ставки налога для более удаленных от центра квартир будут ниже, их вскоре установит городской совет депутатов.

Изменились ставки подоходного налога и для других городов Беларуси, а также прочих объектов недвижимости: гаражей, машино-мест, нежилых помещений.





В общепите запрещено использовать пластиковую посуду

Изменения коснулись и экологии. Еще в феврале прошлого года Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) анонсировало перечень видов одноразовой пластиковой посуды, использовать и продавать которую в объектах общественного питания запрещается с 1 января 2021 года. Список получился солидный.

Это сделано для замены пластика на бумажную или другую экоупаковку — МАРТ принял целое постановление от 19 февраля 2020 г. №14 «О перечне одноразовой пластиковой посуды». В соответствии с п. 431 правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. №703, с 1 января 2021 г. запрещаются использование и продажа в объектах общественного питания следующей одноразовой пластиковой посуды:

палочки для размешивания напитков;

cтаканы;

тарелки;

трубочки (соломинки) для напитков;

упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий;

чашки.





Запрет не касается изделий и предметов, изготовленных из бумаги и картона, дерева и иных материалов природного происхождения, а также из комбинированных материалов.

«Требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, приема и хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока службы (срока годности)», — говорили ранее в МАРТ.

Введена бесплатная попытка ЭКО

С 1 января вступил в силу пункт из президентского декрета №171 о бесплатной попытке экстракорпорального оплодотворения. Такая возможность доступна супругам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет. Это при наличии медицинских показаний. Финансируется это за счет республиканского бюджета.





Выполнять такие процедуры, согласно постановлению Совмина, будут в РНПЦ «Мать и дитя», 2-м минском роддоме и Гомельском областном диагностическом медико-генетическом центре.

Налог на лекарства и медицинские изделия

При продаже в Беларуси лекарств и медицинских изделий (в т. ч. протезно-ортопедических), при их ввозе на территорию страны стала применяться ставка НДС в размере 10%, сообщает Министерство по налогам и сборам. В отношении некоторых лекарств и медизделий до этого года применялось освобождение от налога на добавленную стоимость — теперь такого не будет.





«Установлен переходный период сроком до 1 февраля 2021 года, за который нужно пересмотреть цены в розничной сети на остатки продовольственных товаров, товаров для детей, лекарственных средств и медицинских изделий с учетом включения в них НДС по новым правилам», — прокомментировали в МНС.

Применение ставки НДС в размере 10% будет зависеть от регистрации лекарств и медизделий в государственных реестрах.

Выросла базовая ставка, поднялись зарплаты соцработников

Величина базовой ставки с Нового года выросла на 10 рублей и достигла 195. Эта ставка применяется для зарплат бюджетников и работников других организаций, получающих субсидии.





Также постановлением Минтруда и соцзащиты №101 устанавливается новая стимулирующая выплата работникам бюджетных организаций сферы соцобслуживания. Эта надбавка за специфику работы составит от 8% до 12% оклада — предполагается рост зарплат на 35—130 рублей. В министерстве отметили, что нововведение коснется более 34 тысяч человек. В основном это работники домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания населения.

Подорожали сигареты и поднялись минимальные цены на алкоголь

С Нового года некоторые марки сигарет подорожали от 5 до 24 копеек, сообщает Министерство по налогам и сборам. А в МАРТ рассказали, что и-за увеличения ставок акцизов подросли пороговые цены на алкоголь. Декалитр чистого спирта теперь стоит 74,43 рубля.

Минимальная розничная цена пол-литра водки установлена на уровне 6,68 рубля. Пороговые ценники на плодовые 18%-е вина (без учета НДС) — 3,09 рубля за 0,7 литра.